Відома українська плюс-сайз модель Інна Горячковская продемонструвала свої форми під час гри в боулінг



Як передає Politeka.net, відповідні кадри модель опублікувала на своє сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)



На опублікованих кадрах українка показала майстерність гри в боулінг. Одягнувшись в коротку обтягуючу сукню модель повправлялася зі снарядом.

На жаль, страйк Інні вибити не вдалося, але це не дуже засмутило її шанувальників.

У коментарях під відео не обійшлося навіть без зізнань у коханні.



"На якій кулі нам зосередитися?", "Ти вийдеш за мене?", "Це було жахливо", - писали в під постом Інни.

Раніше Інна записала сторіс в Instagram, на яких блиснула пишним бюстом в сміливому декольте. Модель розстебнула блискавку, щоб показати свої обсяги у всій красі. Акценту принадам додала ланцюжок з кулоном.





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