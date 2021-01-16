Відома українська плюс-сайз модель Інна Горячковская продемонструвала свої форми під час гри в боулінг
Як передає Politeka.net, відповідні кадри модель опублікувала на своє сторінці в Instagram (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
На опублікованих кадрах українка показала майстерність гри в боулінг. Одягнувшись в коротку обтягуючу сукню модель повправлялася зі снарядом.
На жаль, страйк Інні вибити не вдалося, але це не дуже засмутило її шанувальників.
У коментарях під відео не обійшлося навіть без зізнань у коханні.
"На якій кулі нам зосередитися?", "Ти вийдеш за мене?", "Це було жахливо", - писали в під постом Інни.
Чоловік Алли Пугачової Галкін повідомив про трагедію, без батька залишився 9-місячний малюк: "Що ж за напасть така..."
Кошовий із "Квартал 95" звернувся до доньки, яка страждає від цькування в школі: "Далі тільки..."
Авто потрапило у фатальну ДТП, вдалося вижити лише одному: подробиці та кадри трагедії
Ані Лорак приголомшила розкішшю свого особняка за три мільйони євро, нові фото: "Снігова королева"
"Чапкіс відмовляється від їжі і води": з'явилося фото і нові подробиці про стан судді "Танців з зірками"
Раніше Інна записала сторіс в Instagram, на яких блиснула пишним бюстом в сміливому декольте. Модель розстебнула блискавку, щоб показати свої обсяги у всій красі. Акценту принадам додала ланцюжок з кулоном.
Нагадаємо, Українка з 15-м розміром бюста без комплексів показала зайве в одній білизні
А ще Politeka писала, що українка з 15-м розміром похвалилася "подарунками" в прозорій білизні
Також Politeka повідомляла, що українка з 15-м розміром потрясла бюстом в чорному мереживі, показавши принади на весь екран