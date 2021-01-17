Настя Каменських, Оля Полякова, Надя Дорофєєва та інші зірки показали, як відпочивають на морі цієї зими

На першому фото здалася Настя Каменських. Зірка позувала в міні бікіні на пляжі. Відомо, що українська красуня вирушила на Відпочинок з чоловіком Олексієм Потапенко (Потапом) на Мальдіви. Співачка на фото виглядала щасливо і насолоджувалася відпусткою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому фото вже була Оля Полякова. Зірка стояла в бікіні на зав'язочках, хвалячись видами пляжу і фігури. Волосся у співачки залишилися розпущеним. Артистка не так давно поїхала на Мальдіви разом з дочкою Машею.

На третьому кадрі була вже Надя Дорофєєва з чоловіком Дантесом. Парочка вирішила втекти зі сніжної України на Балі. Надя і Володимир (так звуть чоловіка) посміхалися, позуючи на пляжі.

На четвертому фото показала себе Катя Осадча. Відомо, що телеведуча разом із зірковим чоловіком Юрієм Горбуновим полетіла відпочивати в сонячний Дубай. Зірка стояла на пляжі на тлі хмарочосів мегаполісу.

Закриває п'ятірку солістка The Hardkiss і зірка "Танців з зірками" Юлія Саніна. Співачка зізналася, що вперше за 12 років вирушила вирушила одна. Красуня тільки прилетіла на відпочинок і ще не зізналася, де вона вирішила провести відпустку.

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