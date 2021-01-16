Українська фешн-фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла, як перенесла операцію на оці

Одкровенням зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

Соня Плакидюк зізналася, що операція далася їй нелегко.

"Весь фокус в тому, що над оком проводять маніпуляції, яким опираються всі рефлекси: повіку вивертається назовні металевим тримачем, щоб моргання стало неможливим. На око зверху постійно ллється прозора рідина-підозрюю, що фізрозчин. Саме око "оніміло» і кожне його мікрорух викликає нудоту", - розповіла дівчина.

Більш того, постійно потрібно було перебувати у свідомості і постійно дивитися на червону крапку. При цьому не можна рухатися, адже різке рух тіла може коштувати зору і очі. Саме це і виявилося для неї найважчим.

"Без ока мені жити не хотілося, тому я лежала стражденним солдатиком, внутрішньо офігевая від цієї пригоди», - зазначила фотограф.

При цьому око все бачить: як зрізається тоненький шар рогівки, як ллється розчин, як блимає червона точка. Але це ще не все.

"У якийсь момент доктор каже: Не хвилюйтеся, зараз ви ненадовго осліпнете. Але» не хвилюватися "вже взагалі не виходить-ти натурально сліпнеш і починаєш внутрішньо панікувати, адже друге око накрите і ти реально бачиш чорноту і більше нічого", - розповіла Плакидюк.

"Ще з" приємного " - запах паленого очка, коли шпарить лазер. Це було фінальним акордом у факторах моєї нудоти і я, щоб не бекнути, почала стогнати і стискати руку медсестри", - додала дівчина.

Плакидюк зазначила, що сама не очікувала, що операція буде такою складною для неї. Адже вона легше перенесла навіть коли їй аденоїди пррівязалі до стільця і вирвали.

"Це вкрай дивна для мене розповідь, адже я дуже терпляча-іноді навіть занадто. Я досить спокійно переносила видалення нервів з зуба без знеболювання, читала книгу під час воскової епіляції, мені рвали аденоїди, просто прив'язавши бинтиками до стільця», - підкреслила дівчина.

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