Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала, куди вирушила у відпустку

На фото Соня позувала в шортиках, бікіні і білій блузці, яку спустила з плечей. Дівчина стояла на тлі бунгало і моря. Євдокименко, як можна зрозуміти, вирушила у відпустку в Мексику. Образ починаюча модель доповнила стильними чорними окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Повернення до більш теплої погоди", - написала зірка під фото.

Під фото з'явилася і мама Соні-Світлана Євдокименко. Вона поставила смайлик у вигляді червоного сердечка.

Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:

"Яка ж ти красива, фігура просто вогонь, дуже сильно любимо"," ти дуже красива, люблю тебе, привіт від мене", " дуже подобається таке місце! природа", "Вау", "Прекрасна Софія", "А я тільки поїхав".

Повідомлялося, що відома модель Соня Євдокименко влаштувала незвичайні розваги з рідним братом.

Цього разу красуня вирішила зняти незвичайний челлендж, одягнувши брата. Вона з братом приміряли різні образи, влаштувавши трансформацію стилю. Вони приміряли строгі костюми, а також вбрання для вечірнього виходу. У ролику і Соня і її брат Анатолій розмовляли англійською мовою.

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