Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко показала, куди вирушила у відпустку
На фото Соня позувала в шортиках, бікіні і білій блузці, яку спустила з плечей. Дівчина стояла на тлі бунгало і моря. Євдокименко, як можна зрозуміти, вирушила у відпустку в Мексику. Образ починаюча модель доповнила стильними чорними окулярами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Повернення до більш теплої погоди", - написала зірка під фото.
Під фото з'явилася і мама Соні-Світлана Євдокименко. Вона поставила смайлик у вигляді червоного сердечка.
Чоловік Алли Пугачової Галкін повідомив про трагедію, без батька залишився 9-місячний малюк: "Що ж за напасть така..."
Саніна з "Танців з зірками" раптово залишилася без чоловіка, співачка в печалі: "Вперше за 12 років..."
15-річна дочка Полякової збентежила виглядом, занадто натягнувши труси купальника: "Господи, дівчинко, вгамуйся"
Скандалом обернувся фінал "Холостяка", такого ще не було: "Всі учасниці відмовилися..."
Здоров'я Олега Винника під загрозою, у "вовчиць" є привід для хвилювання: "Потрібно не терпіти, а звернутися до лікаря"
Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили майже тисячу лайків і написали коментарі:
"Яка ж ти красива, фігура просто вогонь, дуже сильно любимо"," ти дуже красива, люблю тебе, привіт від мене", " дуже подобається таке місце! природа", "Вау", "Прекрасна Софія", "А я тільки поїхав".
Повідомлялося, що відома модель Соня Євдокименко влаштувала незвичайні розваги з рідним братом.
Цього разу красуня вирішила зняти незвичайний челлендж, одягнувши брата. Вона з братом приміряли різні образи, влаштувавши трансформацію стилю. Вони приміряли строгі костюми, а також вбрання для вечірнього виходу. У ролику і Соня і її брат Анатолій розмовляли англійською мовою.
Нагадаємо, онук Софії Ротару з інтелігента перетворився на брутального мачо
А ще Politeka писала, що юна внучка Ротару нарозхрист козирнула ідеальною зовнішністю в центрі Києва
Також Politeka повідомляла, що юна внучка Ротару полонила своєю природною красою, кадр насолоди