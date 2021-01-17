Відома модель і актриса Лера Товстолес, зірка "Квартал 95", показала себе в ніжному образі

На фото Лера позувала в сукні, яка була з відкритими плечима, і без білизни. Дівчина розвернулася спиною, а рукою прикрила бюст, щоб нічого зайвого не засвітити. Товстолес залишила волосся розпущеним, а дивилася в камеру, роблячи знімок дуже ніжним і навіть пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Модель, гумористка "Жіночий Квартал", - підписано фото.

"Валерія Товстолес", - додано під публікацією внизу.

Фанати нічого не писали під фото і іне ставили лайки, так як зірка викинула кадр в сторіс Instagram, але зазвичай Леру засипають компліментами:

"Ну бомба!", "Класні і круті кадри!", ""Чіка", "просто відпад", " наслідування-це самогубство..". Будьте ж завжди собою і бережіть себе!"; "Неймовірно:)", "Шикарний знімок", "ти справжня красуня", "Боже, як ми тебе любимо".

Ми писали, що зірка студії «Квартал 95» Лера Товстолес показала вражаючі результати тривалих занять танцями.

На опублікованому нею відео Товстолес показала, чому встигла навчитися. На кадрах вона впевнено танцює під чуттєву музику, не соромлячись демонструвати спокусливі рухи і вигинаючись на підлозі.

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