Відома актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", показала себе в сміливому образі

На фото зірка здалася в блискучому вбранні, а волосся залишила розпущеним. Ірина доповнила образ яскравим макіяжем, закривши очі від задоволення. У роті у красуні можна побачити жуйку, з якої дівчина надула бульбашку. Кадр вийшов запальним і зухвалим, адже Сопонару все для цього зробила. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторіночку знаменитості.

"Будь хорошим. Поганих і так достатньо...",- написала Ірина під фото.

Фанати, включаючи дружину Кошового, поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Моя любов", "Ого, крута", "Обов'язково", " О Боже мій. Станнін", "я тебе дуже люблю", "Ох, Іришка", "підпис топчик", "намистинка", "коли нова Полтава", "ти що, ти що"," Залайкал"," Я намагаюся, а якщо одружуся з тобою буду 100% хорошим, я знаю", " ти в Луганській області була? Пам'ятаю в дитинстві з дівчиною однією познайомився... Такий же стрункою... Але на одному поцілунку наші з нею відносини і закінчилися...".

Ми писали, що актриса з "Квартал 95" Ірина Сопонару постала у всій красі - кращий подаруночок.

Так, Ірина вирішила козирнути довжелезними ніжками, позбувшись штанів, але взувши розкішні ботфорти з коричневої замші. Злегка розпатлана блондинка доповнила цибулю світлим піджаком-здається, ніби під ним на ній нічого немає.

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