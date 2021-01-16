Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в компанії подружок
На фото Дівчата сиділи в чорних закритих купальниках з великими декольте. Очі красуні прикрили окулярами, а в руках тримали журнали. Образ подружки доповнили рушниками на голові, мабуть, довгоногі "бестії" здалися після душу, так і хочеться додати: "прямо близнючки". Кадр вийшов дуже сміливим і провокаційним, адже дівчата не соромилися себе показати на білих простирадлах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ви пишете дату, а я вам фото з цього дня", - написала одна з красунь.
Фанат запропонував показати фото від 11.03.20 року, на що дівчина показала цей кадр.
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Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Прикольно", " розтяжка просто топ, як і засмага після відпустки. З поверненням, Анастасія", "відразу і не зрозумієш про яку вологість йде мова))))", "ніжки ідеальні".
Ми писали, що колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників стильним образом з блискучим ліфом.
Співачка продемонструвала, в якому стильному образі вона з'явилася в знімальній студії. Так, на фото її можна побачити у вільних білих джинсах з високою посадкою і чорному піджаку.
Нагадаємо, стильна екс-Nikita прикувала увагу до пишних форм у блискучому ліфчику
А ще Politeka писала, що екс-Nikita помірялася розмірами декольте із запальною подружкою
Також Politeka повідомляла, що розкішна екс-Nikita поманила позою, залишившись в одній білизні