Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в компанії подружок

На фото Дівчата сиділи в чорних закритих купальниках з великими декольте. Очі красуні прикрили окулярами, а в руках тримали журнали. Образ подружки доповнили рушниками на голові, мабуть, довгоногі "бестії" здалися після душу, так і хочеться додати: "прямо близнючки". Кадр вийшов дуже сміливим і провокаційним, адже дівчата не соромилися себе показати на білих простирадлах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви пишете дату, а я вам фото з цього дня", - написала одна з красунь.

Фанат запропонував показати фото від 11.03.20 року, на що дівчина показала цей кадр.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Прикольно", " розтяжка просто топ, як і засмага після відпустки. З поверненням, Анастасія", "відразу і не зрозумієш про яку вологість йде мова))))", "ніжки ідеальні".

Ми писали, що колишня солістка групи Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників стильним образом з блискучим ліфом.

Співачка продемонструвала, в якому стильному образі вона з'явилася в знімальній студії. Так, на фото її можна побачити у вільних білих джинсах з високою посадкою і чорному піджаку.

Нагадаємо, стильна екс-Nikita прикувала увагу до пишних форм у блискучому ліфчику

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