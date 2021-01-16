Відома співачка Мішель Андраде, продюсером якої є Олексій Потапенко (Потап), показала новий танець

На кадрах Мішель позує в спідниці, ліфі і бейсболці. Красуня була в спальні біля ліжка і почала відразу запально танцювати, хвалячись ідеальним тілом. Волосся у Андраде залишилися розпущеним, а образ дівчина доповнила прикрасами на шиї. Кадри вийшли розбурхують і навіть засмагають, так як Мішель не соромилася свого тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Якщо ви ще не побачили в ТВК струмі, залишу тут", - написала зірка.

Фанати подивилися ролик більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Чарівна", "дуже красива", "Все при тобі", "Ох і Мішель", " Бюст собі зробила?", "Чарівна", " ведмедик, добре відпочити тобі. Набратися сил, енергії", " і як перестати це дивитися?", "Ти реально класна", "тільки і низ потрібно відкрити, пластична", "Ти просто бомба", " а куди талію справи?"

Ми писали, що популярна співачка Мішель Андраде, яку продюсує Потап, вразила пікантними деталями в ліжку.

Дівчина виклала відверте фото на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" і похвалилася досягненнями в минулому році. Вона здалася шанувальникам в білому ліфчику, а нижню частину тіла сховала під ковдрою.

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