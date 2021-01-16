Популярна українська співачка і модель Даша Астаф'єва вразила образом у чуттєвій фотосесії

Як розповідає Politeka.net, знімками знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Душа відкрита. Доступ за квитками!» - підписала кадри артистка.

На чорно-білих фото артистка позує в спокусливих позах, демонструючи принади своєї фігури.

Астаф'єва одягла міні-шорти з високою талією, які при цьому практично не прикривають її соковиті сідниці, і блузку, яка не застібається на гудзики, а зав'язується.

Астаф'єва відмовилася від яскравого макіяжу, щоб все виглядало максимально натурально. Волосся вона поклала кучерями.

На іншому фото акцент був зроблений на пишних грудях красуні. Астаф'єва показала свої принади крупним планом.

"У Вас чудові груди", "Ой яка ви душечка", "Дашка ромашка", "Даша, ви єдина людина, на яку завжди приємно дивитися, ці фото - окремий вид мистецтва 💋 милуюся кожен раз😍", " Боже! Яка промениста і щаслива посмішка», "ідеальна", - пишуть в коментарях вражені користувачі соцмережі.

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