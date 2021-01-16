Відома співачка Юлія Саніна, солістка гурту The Hardkiss та фіналістка "Танців з зірками", показала нове фото з відпочинку

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. Нещодавно артистка вирушила на відпочинок до Колумбії. При чому вперше за 12 років вона відпочиватиме без свого чоловіка Валерія Бебко.

Саніна відвідала Колумбію і активно публікує кадри з екзотичної країни, радуючи своїх шанувальників.

«Sweet dreams are made of this...» - підписала співачка нове фото.

Саніна показу захоплюючий вид з житла, яке стане її тимчасовим будинком. Цікаво, що стіни там повністю скляні, завдяки чому можна милуватися приголомшливим пейзажем.

На фото Санна позувала у футболці, демонструючи стрункі ноги без одягу. Волосся вона залишила розпущеним. Співачка стоїть боком до камери. А погляд її спрямований вдалину, де розкинулися гора.

Відзначимо, багатьох фоловерів артистки зацікавило, хто ж фото графує.

"Шо все це значить, Юлія Олександрівна?", "Видок з вікна очманіти", "найкрутіша", "Моє сонце«, "Дуже красиво", "Приїхали подивитися локації для нового кліпу?", "Вдалого відпочинку, Юля", "Юлька шикарна", "як же красиво", "а чому ви поїхали одна?", "Тіна Кароль знову фоткає?» ,- пишуть в коментарях.

Нагадавши, Саніна з "Танців з зірками" раптово залишилася без чоловіка, співачка в печалі.

А ще Politeka писала, що Саніна з "Танців з зірками" в обтягуючому комбінезоні викликала фурор.

Також Politeka повідомляла, що Саніна з "Танців з зірками" показала інтимний момент, за яким її застав чоловік.