Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками" показав, як проводить час з дружиною і сином

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Влад Яма останнім часом почав активно демонструвати в мережі кадри сімейного життя, хоча раніше про таке його шанувальники могли тільки мріяти.

На нових фото Влад зображений поруч з дружиною лілією і сином Леоном. Сім'я хореографа вирішила скористатися тим, що випав сніг і провести час на вулиці, незважаючи на мороз.

Схоже, що температура повітря їм дійсно абсолютно не заважає, щасливі батьки з дитиною веселяться на всю. Широкі посмішки і радісні обличчя – тому підтвердження.

"Зима, ну ти ж можеш! Мінус 17 одночасно радує і обпалює!.. А з сонцем-повне щастя!!!",- написав хореограф.

Активні розваги Влада Ями з сім'єю порадували і користувачів соцмережі.

"Гарного вам зимового відпочинку«,» Красотульки«," Ну ось люблю я вашу сім'ю! Так, мороз сьогодні дійсно скажений, але нас це не зупиняє», "як же приємно на вас дивитися", - пишуть в коментарях шанувальники хореографа.

Нагадавши, безсердечна Оля Полякова познущалася над Владом Ямою, від Наталії Могилевської теж дісталося.

А ще Politeka писала, що роздягнений Влад Яма з "Танців з зірками" спантеличив розвагами в душі, виконавши таємні бажання.

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