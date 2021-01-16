Відомий український хореограф Влад Яма, суддя "Танців з зірками" показав, як проводить час з дружиною і сином
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Влад Яма останнім часом почав активно демонструвати в мережі кадри сімейного життя, хоча раніше про таке його шанувальники могли тільки мріяти.
На нових фото Влад зображений поруч з дружиною лілією і сином Леоном. Сім'я хореографа вирішила скористатися тим, що випав сніг і провести час на вулиці, незважаючи на мороз.
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Схоже, що температура повітря їм дійсно абсолютно не заважає, щасливі батьки з дитиною веселяться на всю. Широкі посмішки і радісні обличчя – тому підтвердження.
"Зима, ну ти ж можеш! Мінус 17 одночасно радує і обпалює!.. А з сонцем-повне щастя!!!",- написав хореограф.
Активні розваги Влада Ями з сім'єю порадували і користувачів соцмережі.
"Гарного вам зимового відпочинку«,» Красотульки«," Ну ось люблю я вашу сім'ю! Так, мороз сьогодні дійсно скажений, але нас це не зупиняє», "як же приємно на вас дивитися", - пишуть в коментарях шанувальники хореографа.
Нагадавши, безсердечна Оля Полякова познущалася над Владом Ямою, від Наталії Могилевської теж дісталося.
А ще Politeka писала, що роздягнений Влад Яма з "Танців з зірками" спантеличив розвагами в душі, виконавши таємні бажання.
Також Politeka повідомляла, що Влад Яма посадив малолітнього сина-модника за кермо розкішного авто, яскраві кадри.