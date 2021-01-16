Українська співачка та екс-учасниця гурту " Время и стекло", Надя Дорофєєва знялася в новій модній фотосесії для популярної реклами
Надя активно бере участь в різних фотосесіях і намагається залучати до себе завдяки витонченому зовнішньому вигляду, модним образам, які представлет у власному магазині, а також анонсами з нових музичних робіт. Зараз же артистка знялася в новій рекламі.
Після того, як в 2017 році Дорофєєва стала обличчям Maybelline і знялася у фотосесії в Нью-Йорку, вона із завидною регулярністю змінює образи і привертає увагу до себе новими промо-фото до всіх робіт.
Цього разу в кліпі Надя показала свою стильну зачіску з двох кольорів. Половина її локонів виявилася темними, а друга – світло-русявими. Розділені в два хвоста пасма надали Наді бунтарського і зухвалого вигляду.
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«Випуск дуже класний😍; Нереальна❤️; Дивилася випуск, дуже крутий❤️😍; Вже подивилася)Завтра повторю макіяж🤪♥️; Активна сьогодні в Инстаграмме🔥😍; Чудово виглядаєш красуня 👍💣; Богиня 🔥❤; Схожа на анимэшку! Притягуєш погляд 😍; неймовірно цікавий випуск Дорофєєва наша😍 🔥; красиві Принцеса❤️😍; тобі так йдуть ці хвостики😍; Господи яка ж ти красива навіть без макіяжу🤤🤤🤤🤤🤤🥺🙏🏻».
Раніше ми також писали, що Надя вирушила на відпочинок зі своїм чоловіком, Володимиром Дантесом, в теплих краях пара провела насичені дні, зустрівши там і Новий Рік. Красуня ділиться кадрами свого проведення часу в Instagram.
Також Надя похвалилася стрункою фігурою в легкому костюмчику. Топік підстрибнув, оголивши її пружний животик, а тонку талію підкреслила спідничка на високій посадці.
Міні дало можливість розглянути стрункі ніжки знаменитості. Дорофєєва вирішила показати, як виглядає без макіяжу. Вона розпатлала волосся і відкрила губи, знімаючи себе на телефон.
Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.
А ще Politeka повідомляла, що красуня-двійник Дорофєєвої розбурхала фантазії соковитим ласощами.
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