Відома українська співачка Санта Дімопулос, зірка "Танців з зірками", показала свою маленьку доньку Софію

Фотографіями дівчинки артистка поділилася у своєму мікроблозі Instagram, передає Politeka.net.

"Софі на Мальдівах", - коротко написала Дімопулос.

Дівчинка, якій зараз рік і чотири місяці, просто зачарувала користувачів мережі своїми блакитними очима і світлими кучериками.

Фолловери Дімопулос пишуть, що дочка все більше стає схожою на неї. У той же час іншим дівчинка більше здалася схожою на свого батька.

"Красоточка маленька", "так виглядає любов" «" чудова, красотуля» « "схожа на вас«,» янголятко«," яка красуня! Стає все більше на Вас схожа", "серцеїдка", " дуже-дуже красива дівчинка!", "Яка милашка«, » яка вона у вас красуня очі океан просто😍 😍 😍«,» лялечка«,» принадність«,» яка солоденька"," папуліна доча, не помилишся", - пишуть в коментарях.

Санта Дімопулос народила Софію 14 вересня 2019 року в елітній клініці в Монако. Це її перша спільна дитина Санти з теперішнім чоловіком Ігорем. Вони одружилися восени 2015 року.

До цього співачка перебувала в цивільному шлюбі з шоуменом Андрієм Джеджулою. У 2008 році вона народила від нього первістка, сина Давида.

Нагадавши, Дімопулос з "Танців з зірками" блиснула красою в Дубаї без макіяжу і фотошопу.

Також Politeka повідомляла, що Дімопулос з" Танців з зірками " в тісній сукні показала своїх чарівних дітей.

А ще Politeka писала, що Дімопулос з" Танців з зірками " розкрила сарафанчик перед відомим шеф-кухарем.