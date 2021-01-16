Турецько-німецька актриса Мер'єм Узерлі порадувала шанувальників новим фото в цікавому східному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку актриси у соцмережі.

Так, на сторінці Уезерлі з'явилась світлина, на якій вона у вбранні та аксесуарах у східному стилі позує на камеру, схрестивши руки. Образ красуні доповнив ледь помітний макіяж у нюдових відтінках, завдяки чому вона виглядає неймовірно натурально, але водночас загадково і навіть дещо казково.

"Моя султанша", "Хюррем повернулась", "Мій янгол", "Абсолютна краса", "Неймовірна", "Боже, яка жінка!", "Ви дуже красива, очей не відірвати", "Захоплююсь вашою красою", "Як же тобі личить цей образ!", "Погляд такий пронизливий, неймовірно", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що нещодавно Мер'єм Узерлі знову стала матір'ю. Актриса вирішила довго не приховувати обличчя дочки і нещодавно опублікувала її знімок. Також вона розсекретила ім'я дівчинки-Малятко назвали Лілі Коі.

На новому кадрі Мер'єм тримала дитину на руках, і на цей раз приховала її обличчя.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі з "чудового століття" народила і показала немовля: кадри з пологового будинку викликали фурор