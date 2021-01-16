У сміливій сукні і на височенних підборах

Відома українська співачка Наталія Могилевська показала яскраве фото зі сцени і підкорила довгими стрункими ногами

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Могилевської у соцмережі.

Так, у своєму акаунті співачка запостила фотографію зі свого виступу на сцені, анонсувавши нові концерти. Вона зізналась, що вже дуже скучила за своєю аудиторією та живими виступами.

"Я страшенно скучила! Пишіть, в якому ще місті нас чекаєте?" - написала вона.

На опублікованій світлині Могилевська виступає на сцені у помаранчевій сукні з розрізом аж до стегна та на височенних підборах. Вона танцює і посміхається, а поряд з нею на підтанцьовці - двоє молодих чоловіків у білих костюмах.

У коментарях шанувальники співачки розповіли, в яких містах чекають на неї, а також засипали її компліментами.

"Сподіваюсь, що зустрінуся з вами", "як завжди, на висоті", "Яка гарна!", "Дуже чекаємо на концерт", - пишуть у коментарях.

Раніше повідомлялось, що Могилевська опублікувала відео зі свого відпочинку у Карпатах. На опублікованих кадрах троє людей їдуть на лижах, і співачка запропонувала фоловерам вгадати, хто з них вона.

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