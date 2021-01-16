Відома українська співачка Наталія Могилевська показала яскраве фото зі сцени і підкорила довгими стрункими ногами
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Могилевської у соцмережі.
Так, у своєму акаунті співачка запостила фотографію зі свого виступу на сцені, анонсувавши нові концерти. Вона зізналась, що вже дуже скучила за своєю аудиторією та живими виступами.
"Я страшенно скучила! Пишіть, в якому ще місті нас чекаєте?" - написала вона.
На опублікованій світлині Могилевська виступає на сцені у помаранчевій сукні з розрізом аж до стегна та на височенних підборах. Вона танцює і посміхається, а поряд з нею на підтанцьовці - двоє молодих чоловіків у білих костюмах.
Чоловік Алли Пугачової Галкін повідомив про трагедію, без батька залишився 9-місячний малюк: "Що ж за напасть така..."
Полякова публічно "заплювала" Тіну Кароль, Лободу і Ані Лорак, скандальне відео: "Бісить мене..."
Не стало легендарного актора, якого обожнювали мільйони: разом з його п'ятьма дітьми сумує весь світ
Чоловік Алли Пугачової Галкін повідомив про трагедію, без батька залишився 9-місячний малюк: "Що ж за напасть така..."
Здоров'я Олега Винника під загрозою, у "вовчиць" є привід для хвилювання: "Потрібно не терпіти, а звернутися до лікаря"
У коментарях шанувальники співачки розповіли, в яких містах чекають на неї, а також засипали її компліментами.
"Сподіваюсь, що зустрінуся з вами", "як завжди, на висоті", "Яка гарна!", "Дуже чекаємо на концерт", - пишуть у коментарях.
Раніше повідомлялось, що Могилевська опублікувала відео зі свого відпочинку у Карпатах. На опублікованих кадрах троє людей їдуть на лижах, і співачка запропонувала фоловерам вгадати, хто з них вона.
Нагадаємо, Могилевська після свят звернулася до українців, ошелешивши зовнішністю
Також Politeka писала, що безсердечна Полякова познущалася над Владом Ямою, від Могилевської теж дісталос
А ще Politeka повідомляла, що Могилевська взяла в оборот партнера Alyona Alyona по «Танцях з зірками», бородач був не проти