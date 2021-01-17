Українська співачка та екс-учасниця гурту "Время и стекло", Надя Дорофєєва поділилася останніми фото з відпустки на Балі

Надя провела чудову відпустку з чоловіком Володимиром Дантесом на Балі, де зустріла Новий рік у дружньому колі та весело відсвяткувала Різдво. Сьогодні ж артистка розповіла, що пора повертатися в робочий ритм і її купальний сезон закритий.

Щоб привернути увагу до себе, Надя поділилася серією фото, на яких позувала в простому купальнику без принтів і зав'язок з ніжним небесним відтінком.

Варто також відзначити, що фігкра Наді захоплює багатьох фанатів і при цьому дівчина не раз говорила, що з легкістю може з'їсти картоплю, котлетку, пасту, пиріжок – загалом все те, в чому більшість людей себе обмежує, щоб не набрати зайвих кіло.

Так як у зірки хороший обмін речовин, вона просто не набирає зайвого, а спорт і тренування з підтанцьовкою їй в цьому допомагають.

"Купальний сезон закритий; Ну як можна бути такою сильно красивою ?🥺 😍 ; Гарного польоту і м'якої посадки❤️; В Київ працювати😍 🔥; тепер в -20 летіти, жорстко напевно))); чекаємо від тебе нових відкриттів!❤️ Напевно, попереду стільки всього цікавого!🚀 🔥 Ох і прес, Надя🔥 🔥; богиня краси❤❤️; така красива😍; дуже шкода); вай красуня♥️♥️; красива😍».

Ми також писали, що після того, як в 2017 році Дорофєєва стала обличчям Maybelline і знялася у фотосесії в Нью-Йорку, вона із завидною регулярністю змінює образи і привертає увагу до себе новими промо-фото до всіх робіт.

У кліпі Надя показала свою стильну зачіску з двох кольорів. Половина її локонів виявилася темними, а друга – світло-русявими. Розділені в два хвоста пасма надали Наді бунтарського і зухвалого вигляду, а початкові кадри без макіяжу зробили Надю ще миліше.

Нагадавши, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.

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