Відому американську актрису і співачку Дженніфер Лопес наздогнали папараці

У свій 51 рік популярна красуня не втрачає позиції і все також улюблена публікою, передає Politeka.net. Оскільки, слава про зірку не вщухає, за нею скрізь слідують папараці, які прагнуть показати Джей Ло з найбільш невигідних ракурсів.

Практично всім фанатам цікаво, як насправді виглядає їх кумир. Цього разу зірку підловили в простому одязі.

Дженніфер Лопес була в сірій майці і чорних обтягуючих лосинах, які підкреслили її пружні сідниці. Стрункі ніжки виглядали чудово в обтягуючій тканині. Молоді позаздрять такому тілу.

Зірка прикрила очі великими темними окулярами, а рот і ніс - чорною маскою.

У руці Лопес тримала свій фірмовий стакан, прикрашений стразами.

"Дженніфер Лопес наздогнали в Майамі дорогою в спортзал. Зірка не забуває про регулярні тренування!",- написали автори поста, де були оприлюднені знімки.

Публікація зібрала кілька десятків лайків і жодного коментаря.

Раніше ми писали, що Дженніфер Лопес займається спортом, завдяки чому не втрачає форму у своєму віці й виглядає чудово.

Артистка знаходить як мінімум годину для занять спортом, при цьому її фітнес-раціон складається з регулярних кардіо і силових навантажень в комбінації з ранковою йогою і 20-хвилинною медитацією. Зірка не дає собі поблажок і займається кожен день.

Співачка також стежить за харчуванням і доглядає за шкірою.

Нагадаємо, що Дженніфер Лопес в пікантному купальнику заткнула за пояс 18-річних: «солодка цукерка».

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