Актриса Ксенія Мішина, що стала першою українською "Холостячкою", перетворилася заради зйомок у новому телевізійному проекті

Після фіналу шоу "Холостячка" Ксенія не тільки знайшла своє щастя і любов, але ще і почала активно займатися зйомками проекту, про який поки мало що відомо.

"Довго ходячи в медичному костюмі червоного кольору, я отримувала багато повідомлень, що ж це за проект і коли вийде на екрани. Ще одне моє дітище, де я зіграла головну роль - лікаря швидкої допомоги, наполегливо вивчаючи цю професію протягом декількох місяців", - розповіла Мішина і поділилася кількома промо-фото зі знімального майданчика.

Нарешті, Ксенія змогла розповісти, що всі її зйомки завершені і можна зітхнути спокійно, адже вона тепер вільна. Зніматися було нелегко, адже порушувалися різні теми: наркомани, трупи, перестрілки(сценарій багатий), але в той же час жваво і весело, бо багато людей не давали занудьгувати.

"Розповім вам про складнощі і про» рятувальні кола" на прикладі цього проекту.

🎥Найкритичніше для мене в процесі зйомок-холод. Я-ледишка, яку б термобілизну мені не купив @ellert. До того ж у мене є одна особливість-від холоду блокується мовний апарат👎

🎥Вивчення і присвоєння медичної термінології. При цьому максимальна дружба з діями і маніпуляціями, щоб Станіславський повірив.

🎥Сцени сексу. "Під ковдрою" вже не те. Якщо це секс-то глядач повинен бачити секс. Наші канали не пропускають оголення, так що прикритися ліфчиком ще можна, а ось рухи будь Добра зіграти максимально правдиво.

🎥Скажений ритм, величезна кількість сцен, переробки. Досить складно зберігати здоровий глузд і грамотність мови.

🎥Сценарій. Напевно кожен кіночеловек будь він актор, режисер або оператор мріє працювати з крутими сценаріями, де не потрібно відстоювати правду життя.

Снимать знімати літо, коли випав сніг )» - розповіла Ксенія про особливості роботи.

Фанати відразу поділилися своєю думкою:

"З нетерпінням чекаємо🙌❤️; захоплююся вами і задаю питання, як все витримуєте, особливо холод. Ви приклад дівчини-героїні; Ксюша, не того Еллерта зазначила🤭; переглядаю серіал "кріпосна" і дивуюся як така тендітна і ніжна дівчина змогла зіграти таку невластиву собі роль👏; відмітка Еллерта в пості вогонь 🔥»».

Раніше 31-річна зірка шоу "Холостячка" опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала в новому для себе амплуа. Актриса також заінтригувала шанувальників повідомленням про новий проект, в якому брала участь останні кілька місяців.

"Моє тіло, моя свідомість вже повністю звикло до цього костюму... Через кілька днів закінчується проект, який тривав кілька місяців. Вивчена вся медична термінологія, я знаю, що таке плевральна порожнина...",- поділилася Мішина.

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