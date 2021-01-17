Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова приголомшила несподіваним кадром
Як передає Politeka.net, 34-річна артистка опублікувала свіже фото в мікроблозі в Instagram, на якому постала поруч зі своєю 59-річною мамою Іриною.
Ольга була у величезних окулярах, дутій чорній курточці з помаранчевою підкладкою, вузьких джинсах і шкіряних черевиках, а її мати - в довгому пальто кольору марсала.
Жінки позували, обнявшись та посміхаючись, на тлі зимового міського пейзажу.
"Час проведений з матусею безцінний❤️🙏", - підписаний кадр.
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В очі відразу ж кидається, як молодо виглядає Ірина Бузова. Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене. Багато хто припустив, що Ольга на цьому знімку переборщила з фотошопом, зробивши зовнішність мами занадто неприродньою для її віку.
"Мама, як сестра виглядає"
"а я подумала, що це Ольгина молодша сестра" - "вся справа в Фотошопі... Вона її і до немовляти перетворить 😂"
"Я думала це підліток поруч 😀 👍" - "теж так подумала, поки не прочитала! перебір з фотошопом 🤦" - "у сторісі там втомлена товста тітка без фотошопу"
"дуже молодо виглядає😱"
"Мама молодше вас виглядає"
"Взагалі то мама раніше по телеку зовсім по-іншому виглядала....😂Фотошоп скинув років 30😂"
"Ну і навіщо так маму фотошопити? Вона і так добре виглядає"
"Мамою?!?!?! Я думала це фото з племінницею або шанувальником. Я серйозно!! Побачила дівчину років 16"
"Чергове дно пробито 👎"
Нагадаємо, Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.
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