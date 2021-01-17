Зірка Надя Дорофєєва і Володимир Дантес провели незвичайну відпустку на Балі

Не так давно Володимир Дантес розповів про дивне і не зовсім вдале побачення з Надею, як тільки вони прибули на Балі відпочивати. Цього разу він вирішив продовжити тематику дивацтв, які були під час їх подорожі. За словами Дантеса, кожен поважаючий себе турист бажає спробувати щось, що в своєму місті ніколи не повторить і що до цього не робив.

"Енергетичний масаж у китайського майстра з елементами акупунктури. Погодьтеся, звучить сильно по-балійськи. Значить, за цю суму вас покладуть на живіт. Увіткнуть в голову, спину, руки і ноги голки. На помітній відстані від вас, над вами витягнуть руки. Потримавши. Піти. Через 20 хв повернуться. Виймуть голки. Перевернутий на спину. Увіткнуть голки в обличчя, груди, живіт, ноги, руки. Знову потримають над вами руки і знову підуть. Знову повернуться через 20 хвилин іііііі. ВСЕ!!! Віддаючи гроші я сильно відчував очищення від брудних грошей.

Гонг медитація. Ми були в Убуді і там гріх не спробувати очиститися від гріхів. Т.к я медитую регулярно на Балі (1 раз в три роки), занурююся, відключаюся від зовнішнього світу і відповідаю на всі свої внутрішні запити з легкістю стрибка лані і швидкістю мангуста (немає).

І ось до нас приїхала дівчина, розклала гонг і почалася...боротьба з мухами. Які Толі входили в програму медитації, Толі Всесвіт намагалася якось натякнути, що все це нам не потрібно. Коротше, ми вбивали мух поки запрошена дівчина занурювалася в транс граючи на гонзі.

3Водопады! Ось до них 0 претензій. До них і до мопедів. Це світлі промінчики, які дають відчувати свободу і силу природи у вигляді вітру і води. У Києві важко знайти нормальний водоспад, та на мопеді в січні не поганяти", - розповів кумедні історії Володимир про пригоди у відпустці.

Фанати не залишилися осторонь:

"Дуже класні фото подня підняли настрій; як відпочили, ВВВ?; Боляче було робити"енергетичний масаж"?😅 ; Кльово як мило дуже рамонтично Красиво Будьте щасливі!; Вова не в ту сторону дивиться 😄😄; Ваау✨🔥Як ви двоє прекрасні ❤️; Спасибі ,що проливаєте світло😂; Еее,такі позитивні😻🔥Такі котики 😻Милашки😻♥️; Які ви класні😍; Ну й ніс у Дантеса🤦♂️».

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