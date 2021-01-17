Нова дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк збентежила несподіваним одкровенням

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, як гостює у своєї мами.

Так, по дорозі до будинку батьків Христина "кайфанула" під старі хіти. Дівчина була за кермом у темних сонцезахисних окулярах і жовтій дутій курточці.

"Обожнюю включити музику наших батьків і їхати назустріч сонцю! І трохи підспівувати! Душа танцює!, - підписала кадри Горняк, додавши, - Ох, відтягнула душу по дорозі..."

Дівчина показала, чим мати її пригощала: супом-капусняком і домашньою випічкою.

"Приїхала до мами, а тут таааак смачно!!!", - каже за кадром дівчина.

Христина поскаржилася на те, що не вміє так само чудово готувати, на що отримала від мами відповідь з підтримкою: "Я почала в 50 років!"

"Так що у мене все ще попереду!", - видихнула тоді дружина Остапчука.

І Христина, і Володимир активно ведуть свої Instagram-блоги, відверто відповідаючи на питання фоловерів і розповідаючи про своє сімейне життя.

Нещодавно ведучий розповів, як домогтися того, щоб розсмішити кохану.

"Хлопці, сьогодні розповім про те, як змусити її сміятися над вашими жартами, але при цьому не стати гордоном в її голові. Всього три простих правила", - повідомив Остапчук.

За його словами, спочатку потрібно прозондувати грунт, щоб зрозуміти, який гумор вона любить і сприймає. Для цього можна відправляти їй меми, щоб розвідати обстановку. Також порадив влаштовувати спільні перегляди стендапів або камеді-клабу. Згодом, мовляв, почнете помічати яскраві моменти і зможете жартувати один над одним.

Нагадаємо, що задоволений Остапчук показав, як його балує нова кохана: "сьогодні дружина...".

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука в сукні з розрізами розтанула в обіймах чоловіка, показавши справжні почуття: «ми в невагомості...».

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