Українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя проекту "Танці з зірками", приголомшила новим образом

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому показала себе у всій красі на обкладинці жіночого журналу.

Так, Катерина постала в "повітряному" платті лілового відтінку, виконаному з багаточисленних рюш. Ідеальна укладка і макіяж (а також обробка кадру в Фотошопі) зробили цей знімок просто фантастичним.

У підписі романтична Кухар розповіла про своє інтерв'ю виданню, доповнивши його рядками з вірша.

"В одне вікно дивилися двоє.

Один побачив дощ і бруд.

Інший - листя зеленого в'язь, весну і небо блакитне.

В одне вікно дивилися двоє..."

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Цими словами починається моє велике інтерв'ю для @otdohniua 🤍

Є про що задуматися...🤗 Розповіла про підсумки минулого року, про училище, плани на 2021 рік і важливі для мене речі", - поділилася зірка.

"Катенька, було б дуже здорово! Діти - життя!👏"; "Наша зірка❤️", - встигли прокоментувати користувачі за короткий час.

Нагадаємо, в 2020-му Кухар стала директором Київського хореографічного училища. Раніше в Instagram вона ділилася своїми думками з приводу майбутнього цієї установи.

"Все збиралася з думками про те, що хочу сказати. Як Ви знаєте, "балет - наше все". А сьогодні "наше все", як ніколи, потребує нашої допомоги та підтримки. Не хочу давати примарних обіцянок, просто слова нічого не варті. Тим більше, що ситуація, з якою я зіткнулася, досить складна. Училище це живий організм, який живе своїм життям. І моє завдання, як керівника, налагодити і поліпшити його функціонування... Колись саме тут мені дали путівку в життя, тому моє серце плаче, коли я бачу реальний стан справ, але... відступати не можна", - писала Кухар.

Нагадаємо, нещастя у Катерини Кухар потрясло мережу, суддя" Танців з зірками " відкрилася з нового боку.

Як повідомляла Politeka, роздратована Кухар пролила світло на конфлікти з Фреймут і Мейхер.

Також Politeka писала, що трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила дитину.