Співачка Аліна Гросу потішила публіку безглуздим образом і артистичним талантом
Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому постала в дещо розпусному вигляді (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).
Так, напудрена і напомаженная блондинка з волоссям, накрученими на бігуді, старанно робила собі манікюр, міркуючи про вартість костюмів, причому вставляючи англійські слова. При цьому Аліна була в світло-рожевому негліже з" пухнастою "обробкою, з декольте якого мало не випадали її"соковиті персики".
"Коли два тижні в Туреччині прокачувала свій Інгліш", - написала на самих кадрах Гросу, похвалившись новим умінням.
"Коли дивишся Netflix виключно мовою оригіналу😎 🤪, - повідомила вона в підписі під кадрами. - Коли показуєш предкам свій рівень англійської🙃 коли тільки записався на курси Інгліша🙌 🏽 ваші варіанти?)))) у вас є такі друзі / подруги «іноземці»?)))"
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Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"Актриса 👍"
"Ніжна, як трояндочка 🌹 💖 👍 "
"Рівень англійської: вмію йти, не прощаючись"
"Нарешті ви виставили відео в Тік струмі. Ви супер 😊❤️❤️"
Раніше ми розповідали, на новорічні свята Гросу встигла відпочити на двох курортах: гірничодижному і в сонячній Туреччині.
Так, у Буковелі співачка "пристрастилася" до екстриму.
"Шкода, що тільки в останні дні відпочинку стала на лижі 😔 шалено зайшло, але пора повертатися до роботи 🙌 🏽 хто вже в 2021 повернувся в робочий режим?",- ділилася зірка, показуючи себе на сніжному схилі.
Нагадаємо, що задоволена собою Аліна Гросу викликала бурю несподіваним сюрпризом.