Співачка Аліна Гросу потішила публіку безглуздим образом і артистичним талантом

Як передає Politeka.net, 25-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, в якому постала в дещо розпусному вигляді (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

Так, напудрена і напомаженная блондинка з волоссям, накрученими на бігуді, старанно робила собі манікюр, міркуючи про вартість костюмів, причому вставляючи англійські слова. При цьому Аліна була в світло-рожевому негліже з" пухнастою "обробкою, з декольте якого мало не випадали її"соковиті персики".

"Коли два тижні в Туреччині прокачувала свій Інгліш", - написала на самих кадрах Гросу, похвалившись новим умінням.

"Коли дивишся Netflix виключно мовою оригіналу😎 🤪, - повідомила вона в підписі під кадрами. - Коли показуєш предкам свій рівень англійської🙃 коли тільки записався на курси Інгліша🙌 🏽 ваші варіанти?)))) у вас є такі друзі / подруги «іноземці»?)))"

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"Актриса 👍"

"Ніжна, як трояндочка 🌹 💖 👍 "

"Рівень англійської: вмію йти, не прощаючись"

"Нарешті ви виставили відео в Тік струмі. Ви супер 😊❤️❤️"

Раніше ми розповідали, на новорічні свята Гросу встигла відпочити на двох курортах: гірничодижному і в сонячній Туреччині.

Так, у Буковелі співачка "пристрастилася" до екстриму.

"Шкода, що тільки в останні дні відпочинку стала на лижі 😔 шалено зайшло, але пора повертатися до роботи 🙌 🏽 хто вже в 2021 повернувся в робочий режим?",- ділилася зірка, показуючи себе на сніжному схилі.

Нагадаємо, що задоволена собою Аліна Гросу викликала бурю несподіваним сюрпризом.