Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова приголомшила несподіваною зміною зовнішності

Як передає Politeka.net, 34-річна артистка опублікувала свіже фото в мікроблозі в Instagram, на якому похвалилася новою зачіскою і яскравим макіяжем.

Так, Бузова постала з короткою стрижкою каре. При цьому волосся було пофарбоване різними кольорами: рожевим, блакитним і помаранчевим. Образ доповнив яскравий макіяж. Очі артистки нафарбовані рожевими тінями з блакитними стрілками.

Однак не тільки новий образ викликав бурхливі коментарі в мережі. У коментарях до нового фото піднялася хвиля обурення через реакцію Бузової на повернення в Москву політика Олексія Навального.

Так, раніше Бузова різко висловлювалася тому що, через опозиціонера Олексія Навального закрили аеропорт "Внуково", і її літак не міг приземлитися.

Співачка заявила, що в якийсь момент їй навіть стало страшно. Крім того, вона була зла через те, що у неї була призначена зйомка, на яку вона не встигла потрапити. Бузова зазначила, що підвела людей і це "просто п***єц".

"Тобто у мене о восьмій годині зйомка, я купую квиток на літак за шалені гроші, а його не можуть приземлити. Навіщо я тоді купую квиток за такі бабки?"- підкреслила артистка.

Пізніше співачка повідомила, що через деякий час її літак приземлився, але вона все одно залишилася незадоволена.

Крім того, повідомлялося, що у Внуково звозили людей для "зустрічі Ольги Бузової". Нібито, вони повинні заповнити аеропорт, щоб більше ніхто не помістився. Тобто, щоб не було місця тим, хто захоче зустріти Навального.

У мережі бурхливо відреагували на це.

"Образ називається - "Навальний"", "Скільки коштує совість?", "Свободу Навальному!!!! Бузова, не вас зустрічали в аеропорту...", "Немає більше тобі довіри. Продалася. Продалася. Продалася. Я не проти тебе, ти молодець. Але вчинки твої, проти тебе", "Соромно має бути! В історію ти увійдеш саме так, ця ганьба - єдине, що про тебе запам'ятають на століття", - пишуть Ользі.

Нагадаємо, змінилася Бузова з молодим коханцем зробили заяву, ошелешивши шанувальників.

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