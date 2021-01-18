Українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя проекту "Танці з зірками", з родиною покинула Україну

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram свіжі кадри, і розповіла, що разом з чоловіком і дітьми відправилася відпочивати на Мальдівах.

Кухар зазначила, що по прильоту їм зробили тест на китайський вірус, і тепер добу вони чекають результату на самоізоляції. Однак такі заходи зовсім не завдають незручностей, оскільки вони можуть спокійно купатися в басейні і ходити на пляж, де немає інших людей.

Балерина також розповіла про особливості мальдівського відпочинку. Так, навіть в найдорожчих готелях немає капців, скрізь ходять босоніж.

Кухар вже встигла познайомиться і з місцевою фауною. Але це знайомство виявилося не дуже приємним.

"Біля будинку живе величезна летюча лисиця (розміром з дорослого кота). Коли вона розправляє крила, відчуваю себе не по себе і намагаюся сховатися", - поділилася враженнями балерина.

Також вона зазначила, що на острові багато кроликів.

Відзначимо, вчора на Відпочинок з сім'єю також відправився інший суддя популярного в Україні танцювального шоу Влад Яма.

Нагадаємо, нещастя у Катерини Кухар потрясло мережу, суддя" Танців з зірками " відкрилася з нового боку.

Як повідомляла Politeka, роздратована Кухар пролила світло на конфлікти з Фреймут і Мейхер.

Також Politeka писала, що трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила дитину.