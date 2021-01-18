Героїня "Холостячки" Ксенія Мішина вразила відвертими зізнаннями в обіймах іншого чоловіка, а не Олександра Еллерта, з яким вона стала жити після шоу

Як передає Politeka.net, відповідне фото з'явилося на Instagram-сторінці артистки.

"Можливо, колись я сяду в красивому кабінеті з великими вікнами, що виходять на хвойний ліс, посміхнуся оточуючим мене онукам і стану писати книгу про те, як можна знайти і розпізнати «свою» людину, як в кожному слові, жесті і натяку побачити непідробну любов. Вже про це я точно знаю, не з чуток», - написала Мішина.

Таке одкровення вона супроводила фотографією, на якій обіймає чоловіка. І хоча на знімку видно тільки його потилицю, уважні користувачі Мережі відразу ж визначили, що це не Олександр Еллерт, якому Мішина сказала заповітне «Так» у фіналі «Холостячки».

Відзначимо, на спостережливість користувачів Мережі можна покластися. Адже вони ще до фіналу проекту визначили, що Еллерт і Мішина стали жити разом, придивившись до інтер'єру квартири на фото в соцмережах учасників.

"Еллерт, а з ким це вона обіймається?", "Ксюша, на фото чому ж не Еллерт?", "Це не Саша", "Шо за справи, то відзначаємо не того Еллерта, то щас на фото якийсь "волохатий" чоловік😂 вимагаємо фото з Еллертом", - пишуть в коментарях.

Виявилося, що фото було зроблено в рамках рекламної кампанії.

"Рада нарешті поділитися з вами новиною - я стала обличчям парфумного бренду", - зізналася актриса.

Вибір "свого" аромату Мішина порівняла з вибором партнера для життя.

«При першому вдиху важливо закрити очі і максимально покластися на свої відчуття, на почуття окриленості, натхнення і щастя, які виникають від кожного подиху. На гармонійний баланс між ніжно-чуттєвим трепетом і чарівною закоханістю, від якої ти втрачаєш голову. Адже саме так ми шукаємо любов", - написала Ксенія.

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