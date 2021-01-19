Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret пройшлася по подіуму в білизні

Кар'єра Белли Хадід стала розвиватися з 16 років, після того, як вона зробила кілька пластичних операцій на обличчі, пише Politeka.net. Дівчину стали запрошувати на різні фотосесії та покази.

Через кілька років красуня стала ангелом відомого бренду нижньої білизни Victoria's Secret. Саме один з її виходів вирішили згадати користувачі мережі у фан-сторінці.

На знімку красуня позувала в ніжній білизні м'ятного кольору. Ліфчик відмінно підняв невеликі груди й красиво на ній виглядав.

Легка тканина розвіювалася на ніжному тілі.

По краях трусиків привертало увагу тонке мереживо.

Різні аксесуари, в тому числі з пір'я, завершили образ Белли, а з-за спини визирали крила.

Красуня розпустила довге волосся, а завершив образ неяскравий макіяж.

Кокетка посміхалася, хвалячись стрункою фігурою з усіх боків.

За 11 годин пост зібрав кілька десятків лайків, адже група тільки стала набирати популярність.

Користувачі мережі написали компліментів на адресу зірки.

"Ангел в пір'ї", - написав один з користувачів мережі.

Відзначимо, на думку фахівців, Белла Хадід змінила форму носа і губ, скул і видалила грудки Біша і так далі. Крім того, вона робила "уколи краси".

Однак зірка заперечує будь-які втручання.

"Люди думають, що я зробила цю операцію, або ту, або іншу. І знаєте що? Ми можемо зробити сканування мого обличчя. Я боюся збільшувати губи. Не хотілося б зіпсувати обличчя", - заявила зірка.

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