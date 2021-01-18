Українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя проекту "Танці з зірками", подражнила "смачним" кадром

Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала на відпочинку в тропічному раю.

Так, розніжена брюнетка продемонструвала апетитну фігурку в зеленому купальнику й строкатому парео з квітковим принтом. Катерина позувала на мальдівському пляжі, "потопаючи" ніжками в білому піску та дивлячись у бік океану.

Поривом вітру тонку тканину зірвало з її принад - на радість захопленої публіки.

Пост балерина приурочила до свого 39-річчя:

"Сьогодні в мій День Народження я прокинулася від шуму океану і щебету тропічних птахів...🏝 ... і тут на думку прийшла одна весела штука:

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У кожної жінки є кілька етапів віку:

1. Вона нервує батька... (це ми вже проходили) 👌 🤪

2. Дістає чоловіка... (з цим я справляюся ідеально) 😇 😜

3. Ну і я плавно наближаюся до третього періоду: дратувати зятя та невістку...😈

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Але мене це не лякає, тому що я живу цікаве, щасливе, повне барвистих емоцій і вражень життя і вдихаю його аромат усіма фібрами! Може в ньому і є складності, головоломки та стреси, але воно моє!♥️

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У цей свій день я хочу подякувати вам всім, що Ви зі мною! І, користуючись нагодою, загадати одне бажання: нехай ваші мрії збуваються!✨ Ура!🥂", - йдеться в повідомленні.

Однією з перших фото Кухар "лайкнула" та прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк - мабуть, її мрію балерина вже виконала. "З Днем Народження😘", - написала Леся.

Інші користувачі також приєдналися до привітань:

"Найкращі побажання в цей прекрасний день!🌹 "; "Вітаю🎉 🍷 💐 гарного відпочинку, відпочиньте за всіх жінок!"; "Красива 😍".

Нагадаємо, нещастя у Катерини Кухар потрясло мережу, суддя" Танців з зірками " відкрилася з нового боку.

Як повідомляла Politeka, роздратована Кухар пролила світло на конфлікти з Фреймут і Мейхер.

Також Politeka писала, що трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила дитину.