Українська прима-балерина Катерина Кухар, суддя проекту "Танці з зірками", подражнила "смачним" кадром
Як передає Politeka.net, 39-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала на відпочинку в тропічному раю.
Так, розніжена брюнетка продемонструвала апетитну фігурку в зеленому купальнику й строкатому парео з квітковим принтом. Катерина позувала на мальдівському пляжі, "потопаючи" ніжками в білому піску та дивлячись у бік океану.
Поривом вітру тонку тканину зірвало з її принад - на радість захопленої публіки.
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Пост балерина приурочила до свого 39-річчя:
"Сьогодні в мій День Народження я прокинулася від шуму океану і щебету тропічних птахів...🏝 ... і тут на думку прийшла одна весела штука:
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У кожної жінки є кілька етапів віку:
1. Вона нервує батька... (це ми вже проходили) 👌 🤪
2. Дістає чоловіка... (з цим я справляюся ідеально) 😇 😜
3. Ну і я плавно наближаюся до третього періоду: дратувати зятя та невістку...😈
⠀
Але мене це не лякає, тому що я живу цікаве, щасливе, повне барвистих емоцій і вражень життя і вдихаю його аромат усіма фібрами! Може в ньому і є складності, головоломки та стреси, але воно моє!♥️
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У цей свій день я хочу подякувати вам всім, що Ви зі мною! І, користуючись нагодою, загадати одне бажання: нехай ваші мрії збуваються!✨ Ура!🥂", - йдеться в повідомленні.
Однією з перших фото Кухар "лайкнула" та прокоментувала телеведуча Леся Нікітюк - мабуть, її мрію балерина вже виконала. "З Днем Народження😘", - написала Леся.
Інші користувачі також приєдналися до привітань:
"Найкращі побажання в цей прекрасний день!🌹 "; "Вітаю🎉 🍷 💐 гарного відпочинку, відпочиньте за всіх жінок!"; "Красива 😍".
Нагадаємо, нещастя у Катерини Кухар потрясло мережу, суддя" Танців з зірками " відкрилася з нового боку.
Як повідомляла Politeka, роздратована Кухар пролила світло на конфлікти з Фреймут і Мейхер.
Також Politeka писала, що трагедія у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила дитину.