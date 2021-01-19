Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковськи показала, як відпочиває

Красуня без сорому виставляє напоказ свої форми, пише Politeka.net. Практично кожен образ викликає у шанувальників захват.

Зараз красуня вагітна, але користувачі мережі згадують її старі образи. Так, у фан-сторінці з'явився знімок, на якому Ратаковськи позує в синьому купальнику в білий горошок.

Модель блиснула пишними грудьми крупним планом, здавалося, їй занадто тісно під клаптиками тканини, і вона намагалася з них вискочити.

Зірка зібрала волосся ззаду, блиснувши красивими сережками й ланцюжком на шиї.

В руках модель тримала келих, мабуть, з вином і устрицю. Красуня пильно дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.

На другому кадрі модель похвалилася фігурою в повний зріст.

За шість годин пост зібрав кілька десятків лайків і мало коментарів, адже група тільки стала набирати популярність.

"Обпікаєш, крихітко", - написав один з шанувальників.

Зазначимо, Емілі Ратаковськи одного разу зізналася, що їй пощастило з метаболізмом. Зірка каже, що щоранку ходить в кав'ярню і дозволяє собі з'їсти разом з чорною кавою печиво.

Модель також не може жити без м'яса. За словами красуні, її організм потребує залізо, тому вона не може їсти виключно салати.

Також знаменитість розповіла, що підтримує себе в хорошій формі, завдяки тренуванням. Навіть коли вона сильно втомилася, все одно щовечора або робить прогулянку, або займається йогою.

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