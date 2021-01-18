Екс-солістка "ВІА Гри" Віра Брежнєва розповіла, як з віком стала мудрішою у відносинах з коханим

38-річна співачка поділилася пікантними деталями свого сімейного життя з 57-річним продюсером Костянтином Меладзе в ефірі програми Армана Давлетярова на його YouTube-каналі.

За словами Брежнєвої, вона більш запальна, ніж чоловік, але з часом навчилася стримувати свої сильні емоційні пориви.

"У Кості є точка кипіння... він може мовчати, але якщо його довести до цього, то може й психанути, кулаком по столу... Я намагаюся до цього не доводити", - з посмішкою прокоментувала Віра.

Співачка додала, що з роками набула жіночої мудрості.

"Я не доводжу свою правоту, намагаюся розібратися в ситуації... Мудрість - велика справа, я рада, що з віком вона здобувається, і мені самій від цього легше... Раніше я була на сильних емоціях і мене важко було заспокоїти. Зараз я заспокоюю інших", - зазначила артистка.

За словами Брежнєвої, запорукою їх спокійних та гармонійних відносин з Меладзе є довгі розлуки.

"Чим довше розлука - тим радісніше зустріч. Через те, що ми рідко бачимося, - кожна наша зустріч довгоочікувана. Є про що поговорити, є що розповісти один одному", - додала Віра.

Як мудра жінка, Брежнєва впевнена, в шлюбі не варто намагатися перевиховувати кохану людину. Її потрібно приймати такою, якою вона є, з усіма недоліками і особливостями. Наприклад, Меладзе категорично відмовляється літати на літаках. І співачці довелося змиритися з його позицією. Тепер вони, якщо і подорожують разом, то на авто. "12 годин у закритому просторі з коханим", - мрія будь-якої жінки, вважає зірка.

Зазначимо, Брежнєва та Меладзе одружені ось уже більше п'яти років. Разом з ними живе молодша 11-річна донька співачки Сара.

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