Співачка Світлана Лобода не стримала приємних емоцій - заслужила

Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, як насолоджується життям на екзотичних Мальдівах.

Після концертів і напруженої роботи напередодні нового року, Світлана, нарешті, дозволила собі розслабитися. Раніше артистка заявляла, що січень, традиційно, присвячує відпочинку та сім'ї.

Засмагла й лискуча під тропічним сонцем Лобода блиснула пружним бюстом в білому бікіні, верх якого зрадницьки "підстрибнув", оголивши заборонені лінії.

Доповнивши пляжний лук солом'яним чорно-білим капелюшком, сонцезахисними окулярами і строкатим парео, Світлана продефілювала, цокаючи каблучками і наспівуючи один з мотивів - коли душа радіє, то чому б і не заспівати перед камерою.

На наступних кадрах артистка вже сиділа на чистому пісочку: дівчина зняла свою тінь.

"Емірати, Мальдіви... ось так і живемо - краса!",- примовляла млосним голосом щаслива Лобода.

До цього ми розповідали, як соковита Лобода розпалила публіку образом в леопардовому бікіні. Ніби зустрічаючи океан, Світлана повернулася до нього обличчям, розкинувши руки (а до камери "підрум'яненими булочками"). Вітер розтріпав її волосся і, здавалося, що від знімка так і віє солоними бризками.

"Фігура вогонь тільки у Світлани Сергіївни від кожного нового фото - отримуєш естетичну насолоду", "як з обкладинки, очманіло!", "Нереально красиво!", "Ось це я розумію бездоганний вид на океан", - відреагували користувачі.

Нагадаємо, Лобода програла поруч з красунею-мамою в купальнику, кадри з відпочинку:"молодше дочки виглядає".

Як повідомляла Politeka, соковита Лобода довела до приємного тремтіння в ультра-короткій сукні:"світла шикарна".

Також Politeka писала, що Лобода в" зісковзнувшем "ТОПі притиснула дочку до себе, змусивши публіку ойкнути:" сильні емоції...".