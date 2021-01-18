Співачка Світлана Лобода не стримала приємних емоцій - заслужила
Як передає Politeka.net, 38-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала, як насолоджується життям на екзотичних Мальдівах.
Після концертів і напруженої роботи напередодні нового року, Світлана, нарешті, дозволила собі розслабитися. Раніше артистка заявляла, що січень, традиційно, присвячує відпочинку та сім'ї.
Засмагла й лискуча під тропічним сонцем Лобода блиснула пружним бюстом в білому бікіні, верх якого зрадницьки "підстрибнув", оголивши заборонені лінії.
Доповнивши пляжний лук солом'яним чорно-білим капелюшком, сонцезахисними окулярами і строкатим парео, Світлана продефілювала, цокаючи каблучками і наспівуючи один з мотивів - коли душа радіє, то чому б і не заспівати перед камерою.
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На наступних кадрах артистка вже сиділа на чистому пісочку: дівчина зняла свою тінь.
"Емірати, Мальдіви... ось так і живемо - краса!",- примовляла млосним голосом щаслива Лобода.
До цього ми розповідали, як соковита Лобода розпалила публіку образом в леопардовому бікіні. Ніби зустрічаючи океан, Світлана повернулася до нього обличчям, розкинувши руки (а до камери "підрум'яненими булочками"). Вітер розтріпав її волосся і, здавалося, що від знімка так і віє солоними бризками.
"Фігура вогонь тільки у Світлани Сергіївни від кожного нового фото - отримуєш естетичну насолоду", "як з обкладинки, очманіло!", "Нереально красиво!", "Ось це я розумію бездоганний вид на океан", - відреагували користувачі.
Нагадаємо, Лобода програла поруч з красунею-мамою в купальнику, кадри з відпочинку:"молодше дочки виглядає".
Як повідомляла Politeka, соковита Лобода довела до приємного тремтіння в ультра-короткій сукні:"світла шикарна".
Також Politeka писала, що Лобода в" зісковзнувшем "ТОПі притиснула дочку до себе, змусивши публіку ойкнути:" сильні емоції...".