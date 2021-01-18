Актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов показав, як розважається під час відпочинку

Артист разом з сім'єю відправився на Мальдіви, звідки поділився кадрами своїх розваг, пише Politeka.net. Відповідне відео актор опублікував у своєму Instagram. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

На кадрах співак постав разом зі своїм старшим сином, Левом. Дитина стояла в басейні й відкривала рот під пісню "I feel good!", а його батько, виставивши язик, з'являвся в кадрі.

Таким чином Крутоголов заряджав позитивом своїх шанувальників.

"І Вам доброго ранку😂😂😂", "🤣🤣🤣🤣 ви зробили мій день))))", " Боже мій😂", "👏🔥👏😂😂😂 клас!!", "😂 😂 😂 👍 🔥підняли настрій на весь день🌹", " 😂 а де це ви?", "Клас. Ви приголомшливі, дорогі: добре відпочити Вам", "ви зробили мій день))) супер позитив", " і вас з добрим ранком😂 😂", "ви супер Дизель Шоу", " Гарного Вам відпочинку. ви Класні.👏 👏 👏 🔥 🔥 🔥 ", "Зарядилася позитивом на цілий день! 😁😁😁👏👍👌😁😁😁", "День вдається позитивом! 😂 👍 👌 ", "Які ви Класні", "Розрив мозку",- написали користувачі мережі.

Відзначимо, що у Єгора Крутоголова в шлюбі з Катериною Крутоголовою двоє синів - Лев і Максим.

Старший син протягом декількох років займає перші місця на різних змаганнях. І 2020 рік не став винятком. Хлопчик став чемпіоном України з картингу.

А молодшому синові в цьому році має виповнитися всього три роки. Можливо, незабаром і він стане зіркою будь-якого спорту.

Нагадаємо, зірка " Дизель Шоу "Єгор Крутоголов вразив зовнішністю в перуках і без:"заряджайтеся потужним позитивом".

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