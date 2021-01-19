Відома актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", вразила сміливим відео
Як передає Politeka.net кадрами актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Сопонару може похвалитися чудовою фігурою, що вона взагалі то періодично і робить, радуючи фоловерів. Однак іноді це виходить особливо гаряче, як, наприклад, нове відео.
"Йшов якийсь день локдауна, ми розважалися, як могли", - підписала кадри дівчина.
Сопонару в червоній хутряній шубі підходить ближче до камери, каже: "Ей, хлопець!", потім раптово відкриває шубу, приголомшуючи видом в напівпрозорій білизні.
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Під шубою актриса одягла червону білизну з напівпрозорими вставками і малюнком вогню.
Яскравий образ доповнює макіяж з акцентом на очах.
Однак артистка не дозволила довго милуватися своїми принадами. Вона швидко закрила шубку, розвернулася і пішла.
Відео просто звело з розуму користувачів мережі.
"Обурливо! Обурливо швидко", "така красуня, так і з'їв би", "клас", "Огого!! Вогняний вогонь у вогні пожежі!😍", "Красуня", "Ірина сопонару ві дуже класна", "вогонь", - пишуть в коментарях.
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