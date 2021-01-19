Відома актриса Ірина Сопонару, зірка "Квартал 95", вразила сміливим відео

Як передає Politeka.net кадрами актриса поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Сопонару може похвалитися чудовою фігурою, що вона взагалі то періодично і робить, радуючи фоловерів. Однак іноді це виходить особливо гаряче, як, наприклад, нове відео.

"Йшов якийсь день локдауна, ми розважалися, як могли", - підписала кадри дівчина.

Сопонару в червоній хутряній шубі підходить ближче до камери, каже: "Ей, хлопець!", потім раптово відкриває шубу, приголомшуючи видом в напівпрозорій білизні.

Під шубою актриса одягла червону білизну з напівпрозорими вставками і малюнком вогню.

Яскравий образ доповнює макіяж з акцентом на очах.

Однак артистка не дозволила довго милуватися своїми принадами. Вона швидко закрила шубку, розвернулася і пішла.

Відео просто звело з розуму користувачів мережі.

"Обурливо! Обурливо швидко", "така красуня, так і з'їв би", "клас", "Огого!! Вогняний вогонь у вогні пожежі!😍", "Красуня", "Ірина сопонару ві дуже класна", "вогонь", - пишуть в коментарях.

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