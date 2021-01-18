Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", вразила зовнішністю у звичайному житті

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких продемонструвала свою натуральну красу.

Ксенія без макіяжу та зачіски, в чорній маєчці, лежала на бузковій білизні та не могла натішитися, тому що нарешті виспалася.

"Настав той день, коли Ксенія Мішина встає об 11 ранку! Не в шість, не в п'ять, не в чотири, а в одинадцять!", - з посмішкою повідомила актриса.

Також вона розповіла, чим займається її коханий - 34-річний переможець проекту, сценарист з "Квартал 95" Олександр Еллерт. Той був поруч і голився - здалеку доносився звук електробритви.

"Коханий там голить свій... рот, ніс, щоки, лоб і все на світі ("Брову!", - вигукнув Еллерт)... І зараз будемо збиратися по справах і, до речі, як і домовлялися, сьогодні ви проведете майже цілий день зі мною", - поділилася Ксенія планами.

До цього ми розповідали, як Олександр догоджав обраниці, похвалившись своїми кулінарними здібностями.

За словами Ксенії, прийшовши додому після роботи, вона побачила, як Еллерт готує: "У мене найприголомшливіший чоловік на світі... Прийшла зі зміни, а мене чекають такі веганські приголомшливі бургери..."

Відзначимо, після закінчення проекту "Холостячка" пара почала жити разом вже через кілька днів. На Новий рік вони встигли з'їздити у свою першу спільну відпустку - до гірськолижного курорту Буковель.

Нагадаємо, "Холостячка" Мішина чесно розповіла про те, як знімається в інтимних сценах: "під ковдрою вже не те"

Як повідомляла Politeka, сердитий Еллерт відчитав "Холостячку" Мішину на публіці, кадри перепалки: "мінус п'ятнадцять..."