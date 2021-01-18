Українська фешн-фотограф і суддя проекту "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк спокусила красою в обтягуючому гольфі

Рудоволоса "бестія" вражає красою на кожному фото, передає Politeka.net. Зірка цього разу вирішила зробити селфі, надівши чорний гольф, який обтягнув її пишні груди, а зверху модель накинула чорну куртку з капюшоном.

Зірка розпустила руде волосся, і одягла пов'язку на голову.

Соня виглядала свіжо, вона підкреслила погляд олівцем і тушшю, і посміхнулася в камеру.

"Ви там сильно не непритомнійте від моїх історій про лазерну корекцію зору - воно в будь-якому випадку того варте (щасливий і спокійний зрячий котик без окулярів на фотографії підтверджує)

💔 Але ви просили розповісти - і я розповідаю в тих подробицях, яких особисто мені не вистачило в мережевих описах операції

🥸 Я людина така: мені легше знати про гірше і морально готуватися, ніж не знати і сподіватися на «укус комара». Це стосується всього ✌ 🏻 А у вас як?",- написала фотограф.

За чотири години пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Ви дивно точно описали всю процедуру. Дякую🙏 🏼", "планувала теж лазерну корекцію зору зробити через 2-3 роки, але після ваших історій стало якось страшнувато😂", "Але ж окуляри це так стильно. Тепер рудий котик спалить всі свої оправи в печі забуття?", "Соня, яка ж ви неймовірна 😁 просто сяєте ❤ ❤ спасибі, що діліться своїм досвідом, я теж, вважаю, що краще знати, до чого готуватися 🙈", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, що Плакидюк з " Супер топ-модель по-українськи "перенесла складну операцію, з'явилися подробиці:" Прив'язали до стільця і..."

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