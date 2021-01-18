Прийомна дочка українського продюсера Олексія Потапенка Наташа Горова поділилася новими фото з відпустки з братом і мамою
Дівчина кілька днів тому вирушила разом з молодшим братом (сином Олексія Потапенка) і мамою у відпустку на Мальдіви. В ході подорожі Наташа розповіла, що тема спорту зачіпає її будні і тут, адже так виходить, що на відпочинку вона з якоїсь причини більш замотивована на тренування, ніж у Києві.
Це не заважає дівчині також добре проводити час з братом, кадрами зі спільного проведення часу вона поділилася кілька годин тому, попросивши вгадати, хто ж робив знімки і відзначивши свого брата.
Позуючи в світлому купальнику за столом, дівчині вдалося швидко привернути увагу до себе.
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Пару днів тому Горова-молодша розповіла, що в цілому вона задоволена своїм зовнішнім виглядом, адже тепер важить на шість кг менше, ніж минулого року.
"Отже, давайте з вами поділюся. Моя вага-58 мій зріст - 165. Алкоголь на Мальдівах дуже дорогий, а тому у нас буде майже що detox 😁 за харчуванням буду стежити, а в планах - вранці біг, а вдень тренування по курсу», - написала в Instagram дівчина.
"Мамочка 🌹; Красуня🔥 🔥❤️та яка💋; кращі😍; красуня ❤️Така гарна 🔥; прекрасна дівчина просто», - відповіли фанати.
Також раніше Наташа здавала себе під час прогулянки. На фото Наташа позує в червоній сукні і капелюсі. Зірка стояла боком на доріжці, а в руках тримала пляшку з водою. Горова посміхалася і хвалилася своєю фігурою, а особливо - п'ятою точкою, яку можна легко розгледіти на знімку, завдяки чому кадр вийшов навіть трохи пікантним.
"З сім'ї Кардашьян", - підписала Наташа фотографію в сторіс.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під публікацією, але зазвичай зірку засипають компліментами.
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