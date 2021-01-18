Співачка Крістіна Орбакайте сполохала публіку несподіваним кадром

Як передає Politeka.net, 49-річна артистка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе в оточенні знаменитої пари танцюристів.

Щаслива Крістіна позувала в довгій облягаючій сукні в строкату смужку й джинсовій курточці. Блондинка з кокетливою посмішкою підняла ніжку, поклавши зверху руку і злегка подавшись уперед.

"Кілька років тому в літаку я подивилася документальний фільм "Dancer" про талановитого танцюриста балету з Херсона - Сергія Полуніна. Вразила історія його таланту і харизми. Дуже рада була познайомитися з чудовою парою неймовірно обдарованих @poluninink і @blackswanei Хочу побажати їм величезного щастя☺❤️", - підписала знаменне фото Орбакайте.

Своїм постом дочка співачки Алли Пугачової вразила її колишнього чоловіка - Філіпа Кіркорова. Артист не стримав емоцій і прокоментував: "Вони нереальна пара! Дуже приємна пара, якщо знову зустрінетеся - великий привіт їм😘"

Інші користувачі також приєдналися до обговорення:

"Олена Ільїних та Сергій Полунін чудові, талановиті ❤️"

"Приємно... Херсонці молодці👏"

"Христина, яка ж Ви кльова!!!!🌷 Обожнюємо Вас❤️"

"Я теж дивилася цей фільм, такий молодий, але пройшов через все, зліт, розчарування, страждання і знайшов вихід! Я вважаю падіння не було, а був пошук!!!👍👍👍"

"Класна компанія!! 👍😍🔥"

"Вони круті! Як і наша головна красуня:) ❤️😍"

"Цікава зустріч!😍"

Нагадаємо, Орбакайте показала подорослішала дочка, в мережі не приховують захоплення.

Також Politeka писала, що Орбакайте і Кіркорова підловили удвох, поки інші сплять.