Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма порадував шанувальників першими фото з відпустки - вони з дружиною Ліліаною довго тримали інтригу

Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист з дружиною приземлилися в Майамі, штат Флорида, США. Яма опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram.

"Ну, що долетіли, валізи на місці, люди на місці... Нас зустрічає одна дуже важлива людина, і нам пора!", - повідомив задоволений Влад з аеропорту.

Пізніше хореограф показав, як їх зустрів друг і влаштував їм приємну "нічну гостинність" з частуваннями.

"Як у кращих будинках Лондона і Парижа", - свідчить підпис на кадрах.

Також Влад Яма показав, де тепер живе, знявши незвичайний для українського глядача пейзаж зі свого балкона: триповерхові будинки, потопаючі в пальмах та іншій дивовижній рослинності, а також ясне небо над головою.

"За секунди все змінюється... Тільки що було 16 градусів, сонечко вийшло - і оп! - 22", - вразив хореограф.

Раніше Яма з дружиною заінтригували публіку фото з літака. Пара не хотіла зізнаватися, куди летить, а запропонувала користувачам вгадати.

"Ми полетіли😜 куди? - Вгадайте!) Найактивнішому - сувенір з точки призначення) більше спроб в коментарях - більше шансів!. Фото зроблено під час їжі😉", - підписав знімок зірка.

Більшість подумали, що парочка відправилася в Дубаї або Мальдіви, слідом за іншими селебріті.

"Летіть туди, де любов, позитивні емоції і суцільний позитиффф", "куди б ви не летіли, гарного Вам відпочинку🤗 🤗", - коментували люди.

Нагадаємо, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" в провокаційній позі вразив витівкою на курорті.

Також Politeka писала, що Влад Яма в червоних плавках влаштував екстремальні розваги, захоплюючі кадри.