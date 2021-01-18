Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма порадував шанувальників першими фото з відпустки - вони з дружиною Ліліаною довго тримали інтригу
Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист з дружиною приземлилися в Майамі, штат Флорида, США. Яма опублікував свіжі кадри в "сторіз" в Instagram.
"Ну, що долетіли, валізи на місці, люди на місці... Нас зустрічає одна дуже важлива людина, і нам пора!", - повідомив задоволений Влад з аеропорту.
Пізніше хореограф показав, як їх зустрів друг і влаштував їм приємну "нічну гостинність" з частуваннями.
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"Як у кращих будинках Лондона і Парижа", - свідчить підпис на кадрах.
Також Влад Яма показав, де тепер живе, знявши незвичайний для українського глядача пейзаж зі свого балкона: триповерхові будинки, потопаючі в пальмах та іншій дивовижній рослинності, а також ясне небо над головою.
"За секунди все змінюється... Тільки що було 16 градусів, сонечко вийшло - і оп! - 22", - вразив хореограф.
Раніше Яма з дружиною заінтригували публіку фото з літака. Пара не хотіла зізнаватися, куди летить, а запропонувала користувачам вгадати.
"Ми полетіли😜 куди? - Вгадайте!) Найактивнішому - сувенір з точки призначення) більше спроб в коментарях - більше шансів!. Фото зроблено під час їжі😉", - підписав знімок зірка.
Більшість подумали, що парочка відправилася в Дубаї або Мальдіви, слідом за іншими селебріті.
Нагадаємо, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" в провокаційній позі вразив витівкою на курорті.
Також Politeka писала, що Влад Яма в червоних плавках влаштував екстремальні розваги, захоплюючі кадри.