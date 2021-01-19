Актриса Христина Асмус порадувала публіку свіжими кадрами з найближчими

Як передає Politeka.net, 32-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram нові фото та відео, на яких показала, як весело провела час на льодовій ковзанці разом з молодшою сестрою Кариною, донькою Настею і племінницею Софією (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

29-річна Карина, як дві краплі води, схожа на свою зоряну сестру, тому дівчат в мережі охрестили "близнючками". Христина не часто виставляє кадри з сім'єю - для публіки це стало справжнім сюрпризом.

Актриса зняла забави з рідними, згадавши, як стояти на ковзанах, після декількох років перерви (до цього брала участь в шоу "Льодовиковий період").

Примітно, що на камеру потрапив момент з епічним падінням її сестри. Але, враховуючи, як щиро дівчата посміхалися потім на фото, - все обійшлося.

"Нічого важливіше часу, який ми витрачаємо на любов і щастя...немає ❤️", - підписані кадри.

Користувачі кинулися бурхливо обговорювати побачене. Одним з перших пост "лайкнув" чоловік співачки Наташі Корольової - стриптизер Тарзан.

"А що за дівчисько з вами? Вибачте звичайно за питання " - "ви про яку конкретно? ))) Якщо про @lil _ _ safi, то це племінниця 😍"

"На тата більше схожа дочка" - "Ну і клас"

"Ідеальна мама!"- "ага точно... донька скоро підросте й побачить мамині "творіння" з тексту) Прикиніь ситуацію....якби твоя мама на камеру на всю країну витворяла... гордість відчувала б дивлячись на це?"

"Ви такі класні і красиві! Так здорово бути разом з сім'єю!!! Принадність! 😍"

"Такі милашки 😍"

"Які всі гарненькі)) Дочка, племяшка реготушки маленькі😊 а ви з сестричкою взагалі красуні🤗❤️"

"Чудові дівчата, очі світяться щастям🤗"

"Христина, вам так личить бути брюнеткою"

"Дві маленькі реготушки )"

Нагадаємо, що Христина Асмус вразила схожістю з ефектною блондинкою, в мережі ахнули:»одне обличчя".

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