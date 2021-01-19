Телеведуча Леся Нікітюк розповіла про випробування, яке пережила

Як передає Politeka.net, 33-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких показала себе всю замотану в бинти, чим встигла налякати публіку.

Виявляється, Леся піддала своє тіло спеціальній лікувально-косметичній процедурі - T-Shock (дає швидкий видимий результат - зменшення обсягів; вплив проводиться за допомогою засобів з унікальним складом з 31 лікарської рослини).

Перед початком процедури з Нікітюк зняли мірки - талія 74 см, стегна 94, щоб потім було з чим порівняти результат.

"Натерли гелем окремі ділянки тіла, в яких я захотіла зменшити обсяг... Замотали бинтами, які перед цим замочують в спеціальному соляному розчині!",- розповіла детальніше заінтригована Леся й показала себе з бинтами на руках, талії та стегнах.

Після цього, за словами ведучої, її залишили "маринуватися" в такому вигляді на цілу годину.

"Далі на годину замотали мене в термо-ковдру... Поки я дивилася серіал "Бріджертони", тіло варилося!", - повідомила Нікітюк.

Потім їй довелося витримати 45 хвилин пресотерапії з антицелюлітним кремом і, врешті-решт, після всіх "екзекуцій" результат перевершив сам себе.

"- 5 сантиметрів в об'ємі!,- похвалилася Леся. - І я ніфіга не обманюю! Тепер можна на море".

Раніше ми повідомляли, Леся показала в Instagram, як зі своїми батьками і маленькими племінницями каталася на санках. Разом з родиною на вулиці щосили пустував і її пес на прізвисько Рафік.

"Останній раз каталася недавно... 20 років тому", - з сарказмом зазначила ведуча.

Нагадаємо, що грайлива Нікітюк приспустила шубку з плечей, спокусивши відомого красеня: "Мені потрібна...".

Як повідомляла Politeka, Нікітюк пригріла свого "мецената" біля каміна і зняла все на відео:"Мій хлопчик улюблений, давай...".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк у прозорій білизні за 6 тисяч гривень влаштувала провокацію: "навіщо такий шлюб показувати?".