Актриса Ксенія Мішина, що стала першою українською "Холостячкою", здивувала відповіддю на просте запитання

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких поспілкувалася з YouTube-блогером Славою Дьоміним.

Так як останній застав Ксенію одну, то поцікавився у неї, куди пропав її обранець - переможець шоу "Холостячка" - Олександр Еллерт.

"Мій Еллерт зараз їде у справах і скоро буде..., - відповіла актриса, додавши, що той поїхав на роботу. - Потрібно гроші заробляти в сім'ю".

Тоді Дьомін слідом запитав, як у них в цілому розподіляється бюджет.

"У нас загальний бюджет...,- розповіла Мішина і продовжила жартома. - Що ти сьогодні заробив? Що сьогодні приніс? Клади сюди!"

На питання, а що робити, якщо чоловік менше заробляє, Ксенія з упевненістю відповіла: "Настане період, коли він почне більше заробляти, ніж жінка".

Зазначимо, 34-річний Еллерт є сценаристом "Квартал 95", а також ведучим заходів. Ще будучи на проекті на одному з побачень вони з Ксенією вже піднімали питання про гроші.

Тоді Олександр чесно зізнався, скільки заробляє (щоб у майбутньому не виникало непорозуміння).

"П'ять-шість заходів на місяць - це 100%. Один захід - 1500 доларів, плюс - робота сценариста в "Кварталі 95", - ділився Еллерт.

При нехитрому підрахунку, можна сказати, що "кварталівець" отримує в місяць більше 9 тисяч доларів (близько 250 тис. гривень).

Мішина, у свою чергу, зазначила, що самостійно повністю забезпечує маму і 8-річного сина.

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