Відомий український телеведучий і актор Юрій Горбунов здивував зміною стилю

Нещодавно артист разом зі своєю дружиною, телеведучою Катею Осадчою, відпочивав у Дубаї, а зараз вже повернувся до роботи, про що і повідомив своїм фоловерам на сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

"Говорить і показує Київ", - написав артист.

Горбунов показав фото, на якому зображений біля мікрофона в звукозаписній студії. Однак вся увага користувачів мережі виявилася прикутою до зовнішнього вигляду артиста.

Горбурнов одягнений в темний светр, вузькі джинси і кросівки.

Однак користувачам мережі такий стиль не сподобався. Фоловерам артиста покзалось, що такий одяг більше підходить підлітам.

Разом з тим, в коментарях відзначили, що телеведучий схуд, можливо позначився відпочинок на морі.

"Що з ногами? Як у підлітка... Який кошмар ці джинси в обтяжку», «Юрій схуд», «Юрій, вам не йдуть ці кросівки", "жах. Куди дивиться дружина", - розктикували зовнішній вигляд артиста його фоловери.

Раніше ми писали, що Юрій Горбунов і Катя Осадча з дітьми відсвяткували Старий Новий рік, як тільки повернулися додому.

Дружина Горбунова показала накритий стіл, прикрашений свічками.

Нагадаємо, що Горбунов "втратив" Осадчу на курорті, фото на самоті: "Юрій, а що це..."

Як повідомляла Politeka, Горбунов дав волю почуттям, глянувши на таємну дружину Винника і забувши про Осадчу: "Будь щаслива...".

Також Politeka писала, що Осадча пригорнула до Горбунова, і поділилася одкровенням:»зараз виходить мало не раз на рік".