Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма здивував новими враженнями
Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист опулікував у "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких показав екзотику своєї відпустки - фонтан емоцій.
В даний час Влад Яма разом з дружиною Ліліаною і п'ятирічним сином знаходяться в Майамі, США - для сім'ї вже стало традицією відпочивати в цьому місці.
Хореограф відповів на питання, чому знову Америка.
"Питаєте, чому саме Америка? Ми приїхали прогулятися до пляжу і тільки що за дві хвилини отримали відро позитиву... Їде велосипедист, побажав гарного дня, тут ще дідусь йде, запитує, як справи... Ми просто дійшли від машини до ось цього місця, і посмішка жодного разу не зійшла з облич", - говорить щасливий Влад, показуючи морський пейзаж та сина з дружиною.
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"Тут віє позитивом", - підписав кадри хореограф.
Крім того, сімейство зустріло прямо на пляжі дивовижну для українського глядача тварину - велику ящірку.
"Уявляєте, йдемо по пляжу, а тут... ігуана", - каже за кадром дружина Ями.
"Всі хочуть засмагати... і навіть ігуана", - підписано фото з рептілією.
На цьому екзотика не закінчується. Влад з дружиною відвели сина в його "улюблене місце ось уже 5-й рік" - цікаве кафе з "тропічним куточком".
"Раніше називав його "несправжній зоопарк", - йдеться на кадрах з "джунглями".
Також ми розповідали, що Яма показав, де живе з сім'єю, а також похвалився машиною, на якій вони будуть їздити під час відпустки.
"Як у кращих будинках Лондона і Парижа", - свідчить підпис на кадрах.
Нагадаємо, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.
Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" в провокаційній позі вразив витівкою на курорті.
Також Politeka писала, що Влад Яма в червоних плавках влаштував екстремальні розваги, захоплюючі кадри.