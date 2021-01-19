Хореограф і суддя проекту "Танці з зірками" Влад Яма здивував новими враженнями

Як передає Politeka.net, 38-річний танцюрист опулікував у "сторіз" в Instagram свіжі кадри, на яких показав екзотику своєї відпустки - фонтан емоцій.

В даний час Влад Яма разом з дружиною Ліліаною і п'ятирічним сином знаходяться в Майамі, США - для сім'ї вже стало традицією відпочивати в цьому місці.

Хореограф відповів на питання, чому знову Америка.

"Питаєте, чому саме Америка? Ми приїхали прогулятися до пляжу і тільки що за дві хвилини отримали відро позитиву... Їде велосипедист, побажав гарного дня, тут ще дідусь йде, запитує, як справи... Ми просто дійшли від машини до ось цього місця, і посмішка жодного разу не зійшла з облич", - говорить щасливий Влад, показуючи морський пейзаж та сина з дружиною.

"Тут віє позитивом", - підписав кадри хореограф.

Крім того, сімейство зустріло прямо на пляжі дивовижну для українського глядача тварину - велику ящірку.

"Уявляєте, йдемо по пляжу, а тут... ігуана", - каже за кадром дружина Ями.

"Всі хочуть засмагати... і навіть ігуана", - підписано фото з рептілією.

На цьому екзотика не закінчується. Влад з дружиною відвели сина в його "улюблене місце ось уже 5-й рік" - цікаве кафе з "тропічним куточком".

"Раніше називав його "несправжній зоопарк", - йдеться на кадрах з "джунглями".

Також ми розповідали, що Яма показав, де живе з сім'єю, а також похвалився машиною, на якій вони будуть їздити під час відпустки.

"Як у кращих будинках Лондона і Парижа", - свідчить підпис на кадрах.

Нагадаємо, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті, фото вже в мережі.

Як повідомляла Politeka, Влад Яма з "Танців з зірками" в провокаційній позі вразив витівкою на курорті.

Також Politeka писала, що Влад Яма в червоних плавках влаштував екстремальні розваги, захоплюючі кадри.