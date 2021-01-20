Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе і вразила зухвалістю

На фото Гюль позує в топі, який розстебнула, і штанях. Зірка сиділа біля вікна і дивилася в об'єктив камери. Волосся у моделі були зібрані назад, а сама Бахарі трохи нагнулася вперед, хвалячись пишним бюстом, який так і виривався на свободу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Подзвони мені, зроду", - підписала зірка фотографію.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Отримай це, дівчинка. Така красива", "принцеса", " так, червоні губи так добре виглядають на тобі !!", "Чудово абсолютно ідеально", "Красива жінка", "її краса завжди в центрі уваги", "Вау, так приголомшливо, красиво, так дуже, дуже жарко, спокусливо", "красивий малюк", "чудова краса", "ви символ краси", "відмінні сідниці і бюст, неможливо відірвати погляд від них".

Ми писали, що популярна модель Гюль Бахарі, також відома, як турецька Кім Кардашьян, в білизні з неоном показала пишну фігуру.

Як видно, зірка поправилася, але це зробило її ще більше схожою на Кардашьян, вважають фанати. Яскравий вечірній макіяж, як завжди, доповнив її образ дня.

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