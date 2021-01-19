Зірка телепроекту "Дом-2" і співачка Ольга Бузова розповіла, що поправилася і показала фото

Як передає Politeka.net, 34-річна знаменитість опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому зображена в салатовому піджаку і шортах і з новою зачіскою.

Артистка, яка тільки повернулася з відпочинку на Мальдівах, поскаржилася, що вже втомилася, попрацювавши з 13.30 до 22.45.

"Якщо чесно, ще приходжу до тями після відпустки. Москва, і багато подій так вимотують, що я встигла заново втомитися. Щороку обіцяю собі почати більше думати про себе, але як і раніше звалюю на себе занадто багато. А все тому, що мій життєвий досвід ( а він скоро стане ще на рік більше) мені показав, що «хочеш, щоб все було добре - роби все сама» 😂 😂 😂 або як мінімум – контролюй», - написала Ольга.

Також вона додала, що набрала зайву вагу.

«А ще я поправилася, і мене це бісить», - поскаржилася співачка.

Однак користувачі Мережі розцінили цю репліку, як спробу Бузової привернути до себе увагу.

"Це вона так кокетує, щоб сказали, що ти Олечка, ти ідеальна", "Постійний випендреж, так набридла ця уявна звездуля і недоречка», «її гаманець поправився після чергового продажу себе Кремлю», «виводить людей на роздратування. Вона так заробляє. Рейтинг зростає за рахунок нас. Вона і радіє. А ми сидимо строчимо коменти. А краще насрати на неї і зайнятися собою. Все життя хайп. Просто нам не треба писати і реагувати. Вона годується за рахунок нас", "Звичайний 8 годинний робочий день, нічого особливого, подумаєш. Ось приїхати на роботу до 08.00 і виїхати о 23.30 - це результат», - пишуть в мережі.

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