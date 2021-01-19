Екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва збентежила спокусливим образом і небувалим успіхом
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, на якому постала в наряді з сіточки.
Гаряча блондинка витончено зігнулася в томній позі, блиснувши пишною красою. Фантастичний і трохи дикий лук доповнила оригінальна зачіска та незвичайний макіяж.
У підписі Дорофєєва похвалилася своїми успіхами. Як відомо, після закриття групи "Время и Стекло", співачка почала сольну кар'єру, презентувавши свій перший хіт в кінці листопада минулого року.
"Робочий рік відкривається 🔥 новиною – у пісні gorit вже більше 1 млн прослуховувань на Spotify менше ніж за 2 місяці! І, як виявилося, це найкращий результат для українського артиста", - йдеться в повідомленні.
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Користувачі кинулися коментувати побачене. Більшість підтримали Надю, але деякі відзначили, що пора б уже випустити наступну пісню.
"заслужено!!🔥"
"DOROFEEVA розриває весь світ!!🔥"
"Ніхто і не сумнівався що "горить" буде бити всі рекорди🔥"
"Дорофєєва росте😍"
"Ура Надюха🤘"
"Як кобра 😂 🔥 "
"тигриця🔥"
"Моя дівчинка, у тебе буде багато успіхів, тому що у тебе рідкісний талант"
"Вже треба щось новеньке. Починає набридати"
"Не можу повірити, що ви пішли з групи і знову будете співати цю фігню"
Раніше ми повідомляли, Дорофєєва разом з чоловіком Володимиром Дантесом і друзями відпочила на Новий рік на Балі. Зірці настільки сподобалося, що вона не хотіла повертатися додому в Україну.
"Я всього кілька разів у житті не хотіла повертатися з відпустки... цей став саме таким. Спасибі, друзі ♥️", - засумувала Надя, що відпочинок закінчився.
Нагадаємо, Дорофєєва в "сіточці" зухвало розставила ноги, звернувшись до публіки.
Також Politeka писала, що Дантес з Дорофєєвою повернулися в Україну, приголомшивши домашніми кадрами: "це вам не Балі"