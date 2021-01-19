Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", розвинула тему, що вона при надії
Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких постала з коханим Олександром Еллертом (переможцем проекту) та друзями.
Парочка відпочивала вдома, влаштувавши міні-вечірку з суші та вином.
На першому кадрі радісна Мішина, "озброєна" келихом, цокалася з гостями.
"Нарешті...", - підписала Ксенія, додавши смайлик у вигляді сердечка. Швидше за все, актриса мала на увазі, що нарешті зустрілася з товаришами, щоб відзначити минулі новорічні свята.
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У Мережі останнім часом ходять чутки про вагітність Ксенії. Публіка хапається за будь-яку можливість, щоб обговорити ще раз цю тему. Актриса з безалкогльним вином якраз підлила масла у вогонь.
Хоча ті, хто дивився шоу уважно, знають, що зірка зовсім не вживає алкоголю, і цим поясненням всього лише виправдалася за свій "розгульний", з першого погляду, вигляд.
Нещодавно Еллерт підігрів інтерес до теми про вагітність коханої, показавши як би виглядали їхні спільні діти. За допомогою спеціальної програми він поєднав своє фото та знімок Ксенії - вийшли цілком симпатичні підлітки.
Але поки це тільки фантазії. В реальності ж у Олександра є 13-річна дочка від першого шлюбу Еля, а Ксенія виховує восьмирічного сина Платона.
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