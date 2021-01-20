Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в неймовірному образі
На кадрах красуня сиділа без білизни та одягу. Дівчина розсунула ніжки, прикрившись тільки спинкою стільця, за якою сховала все найпікантніше. Анастасія волосся зібрала в хвостик, а бюст притиснула рукою. Кадри вийшли дуже спекотними і зухвалими, але Кумейко зовсім це не бентежило. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Розпорядок дня", - підписала фотографію Анастасія.
Фанати подивилися ролик більше трьох тисяч разів і написали коментарі:
Повністю роздягнена Волочкова вискочила на мороз, повторивши свій коронний номер: "Вітаю..."
45-річна Могилевська в екстра-міні вразила пікантною позою: "Пора діток заводити"
71-річна Алла Пугачова не стримала сліз перед камерами, що сталося з примадонною: "Це старече..."
Весна запізниться, синоптик розчарував українців "сніговим" прогнозом: "справжнє тепло прийде лише..."
Полякова в мокрому бікіні відгуляла день народження на Мальдівах, зачепивши Горбунова і Нікітюк: "Діти не впізнають"
"Омг", "Воу", "дуже мила", "з Хрещенням вітаю вас", "неймовірна", "Краща", "Спинка стільця занадто широка", " Міс, А в який журнал зйомка? Де таку красу можна побачити?", "Я таю від цього відео", "неймовірний ранок".
Ми повідомляли, що українська Dj Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в дуеті Nikita, вразила розкішною фігурою в мокрому купальнику.
Уточнимо, що на фотографії Кумейко позує в мокрому купальнику, демонструючи бездоганні ноги у всій красі. При цьому стрілочкою зірка показала на літаючого птаха, якого ледь помітно в кадрі.
Нагадаємо, екс-Nikita з подружками помірялися довжиною ніжок після душу
А ще Politeka повідомляла, що стильна екс-Nikita прикувала увагу до пишних форм у блискучому ліфчику
Також Politeka писала, що екс-Nikita помірялася розмірами декольте із запальною подружкою