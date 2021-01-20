Відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в неймовірному образі

На кадрах красуня сиділа без білизни та одягу. Дівчина розсунула ніжки, прикрившись тільки спинкою стільця, за якою сховала все найпікантніше. Анастасія волосся зібрала в хвостик, а бюст притиснула рукою. Кадри вийшли дуже спекотними і зухвалими, але Кумейко зовсім це не бентежило. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Розпорядок дня", - підписала фотографію Анастасія.

Фанати подивилися ролик більше трьох тисяч разів і написали коментарі:

"Омг", "Воу", "дуже мила", "з Хрещенням вітаю вас", "неймовірна", "Краща", "Спинка стільця занадто широка", " Міс, А в який журнал зйомка? Де таку красу можна побачити?", "Я таю від цього відео", "неймовірний ранок".

Ми повідомляли, що українська Dj Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в дуеті Nikita, вразила розкішною фігурою в мокрому купальнику.

Уточнимо, що на фотографії Кумейко позує в мокрому купальнику, демонструючи бездоганні ноги у всій красі. При цьому стрілочкою зірка показала на літаючого птаха, якого ледь помітно в кадрі.

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