Російська актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, вразила сміливим вчинком

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала відео, як занурюється в ополонку на Водохреща. (Щоб подивитися - проскролльте вниз)

"З Хрещенням! P. S. А ви наважилися в наші московські -20'?» - написала дівчина.

У мережі захоплюються сміливістю Кошкіної, а також тим, що вона одягла не купальник, а довгу простору сорочку.

"Молодець, приклад", "Янчик, ти класна 👍 👍 і крута 🔥 і нюхова 💓», «З такими не потонеш», «Потужно», «З такою посмішкою айсберг можна розтопити», «Молодець Яночка, 👍 100 балів», «Яна супер жінка🔥», «Все таки ви крута дама», «ось це так!!!", "Смілива ви дівчина», «захоплений, ти велика молодець», «На вбрання і поведінку Яни просто приємно дивитися», «таке враження, що кожен день це робиш 😁 і оком не моргнула", "Заслуговує поваги не тільки сміливість перед холодом, але і вибір вбрання. В Йордань можна входити саме так, а не в купальнику», - пишуть в коментарях.

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