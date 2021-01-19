У мережі бурхливо обговорюють спільні фото співачки Олі Полякової зі старшою донькою
Відпочиваюча на Мальдівах 37-річна співачка нещодавно виставила у своєму мікроблозі в Instagram кадри з 15-річною донькою Машею. Як передає Politeka.net, фото швидко "рознесли" по Мережі - публіці є, на що подивитися і про що поговорити.
Так, кадрами у себе на сторінці поділився телеканал "Україна".
"Як дві краплі! Подивіться, які красуні. Залишайте ❤️ в коментарях для зіркової мами з донькою і пишіть, чи схожі вони, на вашу думку", - йдеться в повідомленні.
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На знімках Полякова з донькою продемонстрували чудеса генетики в однакових червоних купальниках - обидві довгоногі, з тонкими таліями, виблискували красою та свіжістю. Артистка з гумором назвала себе й Машу - "рятувальницями мальдіву" (через схожість образів з головними героями серіалу "Рятувальники Малібу").
Більшість користувачів оцінили гарячі фото. Правда, знайшлися й ті, хто пожурив Полякову - мовляв, занадто непристойно виглядають.
"Генетика це сила! Гарні)"
"Схожі, але Маша по своєму красуня"
"Ого!!! Нічого собі ноги!!!"
"Переборщили з фото монтажем)))😂"
"Вже і дочку наголо привчає"
"лоша й кобила - ну подивитись, але ж не чути..."
"Які ж злі бувають люди! Заздріть мовчки!"
"Красиві ноги - красиве тіло. А де ж талант? До нього немає діла..."
"Маші потрібно пофарбувати волосся і буде вогонь 🔥 👑❤️😍"
"Схожі дуже, Маша якби була ростом як Оля, і волосся у неї було білого кольору, то було б складно розрізнити..."
"Соромно за матір, такі фото не можна виставляти на показ..."
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